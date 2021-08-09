Президент Литвы: я вижу значительный прогресс, но миграционный кризис не преодолён

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что видит значительный прогресс в разрешении миграционного кризиса, но отмечает, что его еще нельзя считать преодоленным.

"Давайте четко расставим приоритеты – национальная безопасность, охрана границы, внутреннее спокойствие сегодня являются важнейшими вопросами, которые мы обязаны решить, и государство будет прилагать все усилия для того, чтобы они решались успешно. Я уже вижу действительно немалый прогресс, который достигнут в этой сфере", – заявил президент журналистам во время посещения Мицкунай, что в Вильнюсском районе.

Все же, он также подчеркнул, что кризис еще не преодолен.

"Я не сомневаюсь, что будут усилия для дальнейшего осложнения положения, чтобы и дальше мешать палкой ту кашу, которую заварили несколько месяцев назад, но мы дадим отпор этому, и режим точно должен это хорошо понять", – заявил президент.

Он прибыл в Мицкунай поблагодарить должностных лиц, охраняющих внешнюю границу Литвы и Евросоюза.

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