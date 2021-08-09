Соседи семьи, у которой взорвался дом, удивлены: газ был только в машине

В воскресенье рано утром жителей Южного района Шяуляй разбудил сильный взрыв. Рядом с городом взорвался и полностью разрушился дом, сообщает LNK.

Очевидцы происшествия сняли приехавшие на место машины пожарной и полиции, а также столб дыма. Взрыв был таким мощным, что разбудил людей на расстоянии нескольких километров.

Взорвался дома на ул. Мажосёс Летувос, рядом с населенным пунктом Лепоряй.

Дом был частным, новым. После взрыва он полностью развалился.

Видео было сделано через несколько минут после взрыва. Из-под обломков уже извлекли пострадавших - мужчину 46 лет и 47-летнюю женщину.

Обоих в тяжелом состоянии увезли в Шяуляйскую больницу и поместили в реанимацию.

Сообщается, что у женщины, кроме прочив травм, диагностировали ожоги в области ног. Больше в доме никого не было.

Дети пострадавших живут отдельно, они приехали на место трагедии позже. Дом превратился в развалины, машина была завалена в гараже.

Специалисты выясняют, что послужило причиной взрыва.

По предварительным данным, дом был современным – газа в доме не было.

Однако, по словам соседей, у пары был автомобиль с газовым двигателем. Мог ли произойти взрыв из-за утечки газа, пока неясно.

Полиция сообщает, что пока не располагает информацией о возможном криминальном происшествии.

По словам соседей, пострадавшие были неконфликтными людьми. Нет также никаких данных о том, что кто-то мог им угрожать.

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