Главы парламентских комитетов стран Балтии и Польши призвали сохранять внимание к Беларуси

Главы парламентских комитетов по иностранным делам Литвы, Латвии, Эстонии и Польши призывают международное сообщество уделять достаточное внимание стремлению к свободе народа Беларуси, прилагать усилия для освобождения политзаключенных, планировать новые экономические секторальные санкции.

В обнародованном в понедельник общем заявлении предлагается привлекать к ответственности всех, кто участвует в поддержании потока нелегальной миграции через Беларусь, не допустить к финансовым источникам ЕС воздушно-навигационную компанию Belavia.

Главы парламентских комитетов по иностранным делам стран Балтии также призвают международное сообщество требовать проведения в Беларуси новых парламентских выборов.

Это заявления распространено в честь годовщины президентских выборов в Беларуси, после которых было объявлено, что их выиграл Александр Лукашенко.

Заявление подписали глава Комитета по иностранным делам Сейма Литвы Жигимантас Павилёнис, председатель Комитета по иностранным делам парламента Эстонии, председатель Комитета по иностранным делам парламента Латвии Рихардс Колс и председатель Комитета по иностранным делам парламента Польши, бывший маршалка Марек Кухцинский.

Главы парламентских комитетов по иностранным делам соседних стран в понедельник посетили Литву для ознакомления с ситуацией с нелегальной миграцией.

В этом году границу Литвы с Беларусью незаконно пересекли более 4 тыс. нелегальных мигрантов. Большинство из них – иракцы.

Должностные лица Литвы называют выросшие потоки нелегальной миграции гибридной агрессией белорусского режима. Из-за этого в стране объявлена экстремальная ситуация. Также принято решение разворачивать лиц, пытающихся незаконно пытающихся пересечь границу.

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