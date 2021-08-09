Глава МВД: вопросы о правах человека нужно задавать не Литве, а Беларуси

Литва делает все, чтобы мигрантам обеспечивались права человека, однако противоположным образом складывается ситуация в Беларуси, утверждает министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте.

"Вопросы прав человека, прежде всего, должны подниматься в Белаурси, поскольку следует думать о том, что происходит с этими людьми, которые сегодня находятся на белорусской стороне: у них отнимают документы, у них нет возможностей вернуться в свою страну, хотя они и выразили такое желание, как с ними обходятся - им не дают ни воды, ни еды. С ними поступают совершенно бесчеловечно", – заявила в понедельник министр, посетившая Вильнюсскую пограничную заставу.

В среду вопросы прав человека должны обсуждаться с представителями Агентства по делам беженцев ООН.

"Моим четким посланием было бы то, что вопросы прав человека не являются проблемой Литвы. Литва действительно делает все, чтобы права человека обеспечивались по возможностям. Основные проблемы сегодня в Беларуси, где режим не соблюдает никаких прав человека (...) Я очень надеюсь, что мое сообщение будет услышано, что международные ведомства уделят надлежащее внимание правам человека в самой Беларуси – тех же незаконных мигрантов и граждан Беларуси", – отметила А. Билотайте.

Президент Литвы Гитанас Науседа сказал, что соучаствует мигрантам, ставшим "жертвами нечестных предпринимателей", "игрушками" в руках Александра Лукашенко, "живым тараном".

Так глава государства ответил на вопрос BNS о том, убежден ли он в том, что права человека обеспечиваются в ходе разрешения миграционного кризиса.

"Я действительно чувствую искреннюю эмпатию по отношению к этим людям, которые оказались сейчас вот в такой ситуации. Очень жаль, что они стали жертвами определенных непорядочных предпринимателей, которые решили заработать большие деньги на нелегальной миграции, и по этой причине эти люди вынуждены страдать, реальность не соответствует их ожиданиям", – сказал Г. Науседа.

"Я думаю, что многие здесь переосмыслят свои действия в последнее время – как государства, так и бизнес, а также сами люди поймут, что они оказались, к сожалению, по не зависящим от нас причинам, своеобразными игрушками в руках диктатора – живым тараном. Очень жаль, что так случилось, но сегодня мы должны решать проблемы, которые встают перед Литвой, и мы это делаем", – добавил он.

Глава Службы охраны госграницы Литвы Рустама Любаевас сказал, что пограничники человечно обращаются с мигрантами, которых возвращают в Беларусь.

"Я могу сказать, что в данный момент те действия, которые предпринимаются на государственной границе, соответствуют всем требованиям прав человека", – заявил глава погранслужбы на пресс-конференции.

В данный момент пограничникам разрешено возвращать незаконных мигрантов обратно в Беларусь, для этого можно использовать спецсредства.

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