Глава МИД Литвы призвал ввести для Беларуси новые санкции, не признавать решений Лукашенко

В понедельник министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис призвал страны Евросоюза ввести новые санкции для Беларуси и не признавать решений Александра Лукашенко.

Об этом он заявил в годовщину президентских выборов в Беларуси, победителем которых был объявлен авторитарный лидер этой страны А. Лукашенко.

"Невзирая на то, что Литва сейчас вовлечена в разрешение миграционного кризиса, который также связан с белорусским режимом, мы видим, что давление на белорусский режим не должно снижаться", – заявила журналистам на пресс-конференции с главой МИД Литвы лидер белорусской оппозиции Светлатна Тихановская.

"Дискуссии проходят как по поводу дополнительных санкций, которые бы были конкретно связаны с миграционным кризисом, а также санкций, которые должны быть введены для оказания давления на режим", – добавил глава МИД Литвы.

Министр также отметил, что международное сообщество не должно признавать договоры, заключенные А. Лукашенко, например, соглашений с Россией о союзном государстве, а также изменений к Конституции Беларуси, которые будут внесены в период правления А. Лукашенко.

"Нелегитимный президент не может заключать легитимные договоры или обеспечивать легитимные изменения к Конституции", – сказал Г. Ландсбергис.

Литва и другие страны Запада называют президентские выборы, состоявшиеся в Беларуси 9 августа прошлого года, фальсифицированными и не признают А. Лукашенко законно избранным президентом.

Кандидат от оппозиции С. Тихановская, утверждающая, что на выборах победила она, была вынуждена покинуть страну и живет в Литве.

На пресс-конференции она отметила, что международная общественность должна оставаться последовательной и пропагандировать ценностную внешнюю политику.

По словам лидера белорусской оппозиции, страны Запада должны поддержать Литву и другие соседствующие с Беларусью государства.

"В Беларуси сейчас происходит революция, но наши соседи также от этого страдают", – сказала С. Тихановская.

"Мы должны оставаться последовательным, "приземленными", а демократические страны должны быть последовательными в реализации своей внешней политики", – сказала она.

После выборов в Беларуси прошли массовые протесты, которые подавлялись силой и репрессиями. До сих пор Беларуси идут суды над протестовавшими, больше 600 человек объявлены политическими заключенными.

После выборов ЕС объявил несколько пакетов санкций для Беларуси, последний – это экономические ограничения, введенные после того, как минский режим принудил к посадке гражданский самолет, следовавший из Афин в Вильнюс, и задержал летевшего в нем блогера Романа Протасевича и его девушку.

Вспоминая эти события, С. Тихановская заявила: "За год режим из законного превратился в террористический".

Она поблагодарила Литву за принципиальную позицию и ее "приверженность к общедемократическим ценностям", невзирая на то, что помощь белорусскому гражданскому обществу повлекла за собой нынешний миграционный кризис.

Г. Ландсбергис добавил, что не поменял бы ничего, из того, что произошло в последнее время в деле помощи белорусам.

"Я рад, что Литва тогда встала рядом с людьми, которые любят свободу, которые стремятся к демократии, которые стремятся к признанию того, что их честь важна", – сказал министр.

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