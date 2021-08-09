В Каунасе прошел сильный ливень

В Каунасе прошел сильный ливень, затопивший улицы города: из водостоков хлестали фонтаны, наблюдались сбои с мобильной связью.

Сильный ливень в Каунасе начался после 12 ч.: за несколько минут выпало столько осадков, что во дворах и на улицах образовались лужи и реки. Гремел гром.

"Я уже хотела выехать из дома, только еще говорила с коллегой по телефону. Вдруг пошел ливень, даже связь прервалась", – рассказала Эгле из Каунаса.

Ливень пошел неожиданно и длился всего 5 минут. Синоптики прогнозируют, что осадки вернутся в Каунас около 15 ч. По их данным, ожидается гроза.

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