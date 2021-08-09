Президент Литвы: при нынешних темпах вакцинации ограничения могут и не потребоваться

Глава Литвы Гитанас Науседа считает, что планы правительства с 13 сентября ограничить деятельность людей без "паспорта возможностей" уже дали результат, поскольку люди стали активнее прививаться. Президент заметил, что при сохранении такого темпа вакцинации, предполагаемые ограничения можно будет и не вводить.

"Я думаю, ограничения, о которых говорят, уже действуют. Я хочу порадоваться – посмотрите, что происходит в сфере вакцинации. Мы видим, что проценты растут каждую неделю, даже каждый день", – сказал 9 августа Науседа. Он считает, что при нынешних темпах вакцинации, к сентябрю количество привитых достигнет 70%.

"Мы упорно идем к показателю 70% привитых хотя бы одной дозой взрослых. Сегодня это 62–63%. При таких темпах вакцинации показатель в 70%, вероятно, будет достигнут в первой половине сентября", – сказал он, заметив, что при таком показатели, от планируемых ограничений, скорее всего, можно будет отказаться.

"Да, те пугающие ограничения, о которых сегодня говорят, станут не нужны и их снимут с политической повестки дня, если люди скажут: я хочу жить здоровым, хочу, чтобы моя семья была здорова, чтобы мои дети ходили в школу, я хочу, чтобы Литва была здоровой", – считает Науседа.

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