Спикер Сейма Литвы призывает мировую общественность следить за событиями в Беларуси

Спикер Сейма Литвы Виктория Чмилите-Нильсен призывает международную общественность сплотиться ради демократических изменений в Беларуси в связи с тем, что оппозиция этой страны отмечает год после протестов, прошедших после президентских выборов.

"Политические заключенные, посадка самолета, потоки мигрантов показали, что кровавый режим является непрогнозируемым, и представляет угрозу не только для жителей Беларуси, но и для Литвы, других стран Евросоюза и их граждан", – отметила руководитель парламента в распространенном в понедельник пресс-релизе.

"Мы обязаны сплотить международные силы, чтобы в Беларуси как можно быстрее произошли демократические перемены", – отметила она.

Массовые демонстрации в Беларуси начались после состоявшихся 9 августа прошлого года президентских выборов, победителем которых был объявлен правящий страной с 1994 года авторитарный лидер Александр Лукашенко. Мирные протесты подавлялись силой и репрессиями, до сих пор Беларуси идут суды над протестовавшими, около 600 человек объявлены политическими заключенными.

Оппозиция и Запад называют результаты выборов фальсифицированными.

"Некоторые лишились жизни. Вспоминая эти события, мы еще раз выражаем солидарность с белорусским народом, поддерживаем его борьбу за демократию и жажду изменений", – заявила В. Чмилите-Нильсен.

Президент Литвы Гитанас Науседа в социальной сети Facebook отметил, что массовые протесты продемонстрировали нежелание белорусского народа склоняться "под ложью и насилием режима".

"Диктатор, поднявший оружие против своего народа, смог ответить лишь насилием и репрессиями", – ответил глава государства.

Он также подчеркнул, что свобода "непобедима", а прошлое невозвратимо.

В понедельник на Лукишкской площади Вильнюса состоится пикет в поддержку белорусской оппозиции "Год после революции".

Организаторы отметили, что мэрия Вильнюса выдала разрешение на мероприятие, в нем будут участвовать не более 150 человек, среди них спикер Сейма Виктория Чмилите-Нильсен, лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская, члены Сейма.

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