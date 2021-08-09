Премьер Литвы выразила соболезнования в связи со смертью правозащитника Сергея Ковалева

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните выразила соболезнования в связи с кончиной известного российского правозащитника, бывшего диссидента, лауреата Премии Свободы Сергея Ковалёва.

"Вся жизнь этой смелой личности была посвящена борьбе с советским гнетом, против господствовавшей лжи и режима унижения", – говорится в соболезновании главы правительства.

И. Шимонате отметила, что борясь за права человека, С. Ковалев активно сотрудничал с литовскими диссидентами, вместе подготовил и подписал важные документы, демаскировавшие преступления, способствовал распространению на Западе "Хроники Литовской Католической Церкви" (Lietuvos kataliku baznycios kronika).

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"В связи с кончиной большого борца за свободу Сергея Ковалева я выражают соболезнования семье, близким и всем, кому выдалась честь знать этого борца за справедливость", – говорится в соболезновании, опубликованном пресс-службой правительства Литвы.

Агентство новостей "Интерфакс" сообщило, что известный правозащитник С. Ковалев скончался в понедельник утром, на 91-ом году жизни.

Он стал первым лауреатом учреждённой в 2011 году Сеймом Литвы Премии свободы. Этой паремией ежегодно в Сейме, в день Защитников свободы, награждаются лица за заслуги в сфере защиты прав человека, демократии и свободы.

С. Ковалев родился в 1930 году в Украине, в 1954 году получил диплом биофизика в Московском государственном университете. В 1969 году создал первую в СССР инициативную группу по защите прав, активно участвовал в издании диссидентских периодических изданий.

В Москве С. Ковалев встречался и сотрудничал с литовскими диссидентами. В 1974 году был арестован и судим в Вильнюсе. Его обвинили в антисоветской агитации, на семь лет его сослали в ГУЛАГ в Пермском регионе, позднее три года он провел в ссылке на Калыме.

В 1995 и в 1996 годах С. Ковалева выдвигали на Нобелевскую премию мира.

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