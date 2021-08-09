Перевозчики: решение Беларуси вытеснит потоки грузов из Литвы

Поскольку с конца сентября Беларусь намерена следить с помощью оборудования за грузовиками из Литвы, литовские перевозчики могут испытывать миллионные убытки, заявил генсекретарь Литовской национальной ассоциации автоперевозок Linava.

"С учетом стоимости одной пломбы и регулярных потоков грузовиков через Беларусь, можно прогнозировать, что перевозчики, отправляющие грузы на восток через Литву, в целом будут нести около 600 тыс. евро убытков в месяц, в конце года эти суммы будут исчисляться уже миллионами", – сказал BNS Зенонас Буйвидис.

Директор Международного альянса транспорта и логистики Повилас Дрижас считает, что такое решение Беларуси может побудить литовские компании выбирать иные маршруты доставки.

"Как и каждое значительное изменение в политике соседей, этот шаг, конечно, также вызывает среди перевозчиков множество дискуссий. Пока мы не видим этих изменений на практике, сложно оценивать ситуацию, однако, если перевозчикам будет не выгодно везти грузы через литовско-белорусскую границу, скорее всего, будут искать другие пути", – заявил BNS П. Дрижас.

Как отметил З. Буйвидас, это будет более значительным убытком не только для перевозчиков, но и для государства, поскольку грузовики пойдут в обход Литвы.

Новый порядок не затронет автоперевозчиков Германии, Чехии, Франции и других стран Евросоюза, если они будут въезжать в Беларусь через Польшу. Если же они будут ехать через Литву, то к ним будет применяться новый порядок.

З. Буйвидас считает такое решение Беларуси политически мотивированным.

"Я это оцениваю как "разделяй и властвуй". Мы просим представителей власти о посредничестве и не позволять так к нам относиться. Мы также надеемся, что соседние государства проявят солидарность с Литвой и предпримут аналогичные меры в отношении Беларуси", – сказал представитель Linava.

С 30 августа на границе на транспортные средства будут устанавливаться специальные пломбы, которые позволяют белорусским должностным лицам следить за маршрутом грузовиков по их территории до достижения пункта назначения. Пломба будет стоить около 50 евро.

Не будут следить только за грузами, которые следуют транзитом через Литву и Беларусь из Калининградской области в Россию и за крупногабаритными автомобилями, для которых требуется отдельное разрешение.

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