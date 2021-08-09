Коронавирус в Литве: 287 новых случаев, скончались 3 человека

За минувшие сутки в Литве было выявлено 287 новых случаев коронавируса, от этой болезни скончались 3 человека в возрасте старше 80 лет, сообщил в понедельник Департамент статистики.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей вырос до 191 случая. Доля положительных тестов за последние семь дней за сутки составила 3,6%.

За минувшие сутки было сделано 2920 молекулярных (ПЦР) и 3372 антигенных теста на COVID-19.

В общей сложности в Литве с начала пандемии COVID-19 заболело 286 тыс. 408 человек, за сутки число все еще больных возросло до 4 777.

От коронавируса в Литве скончались 4 430 человек. Всего с данным заболеванием – непосредственно и косвенно – связано 9060 смертей.

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