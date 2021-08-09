Возвращенные мигранты шли группами от нескольких до нескольких десятков человек.
Патрульные СОГГ применяли и аудиообращения на разных языках, в которых сообщалось, что в неположенных местах границу Литвы переходить запрещается.
На некоторых участках, в основном на юго-востоке, визуально фиксируется рост численности белорусских пограничников.
СОГГ в целях разведки и превенции поднимала в воздух вертолет.
Никаких инцидентов не было. На границе дежурят усиленные наряды СОГГ и других служб.
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