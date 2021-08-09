Погранслужба Литвы: на юго-восточной окраине границы фиксируется концентрация белорусских сил

За минувшие сутки, с полуночи в воскресенье до полуночи в понедельник, литовские пограничники вернули в Беларусь 150 человек, которые пытались нелегально перейти границу в неположенных местах. В Литву третьи сутки подряд не пустили ни одного нелегала, сообщает Служба охраны госграницы.

Возвращенные мигранты шли группами от нескольких до нескольких десятков человек.

Патрульные СОГГ применяли и аудиообращения на разных языках, в которых сообщалось, что в неположенных местах границу Литвы переходить запрещается.

На некоторых участках, в основном на юго-востоке, визуально фиксируется рост численности белорусских пограничников.

СОГГ в целях разведки и превенции поднимала в воздух вертолет.

Никаких инцидентов не было. На границе дежурят усиленные наряды СОГГ и других служб.

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