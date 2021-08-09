Работодатели в Литве уже отстранили десятки работников: некоторые не согласны даже тестироваться

В социальных сетях можно найти немало историй отстраненных о должности работников или тех, кто жалуется, что их заставляют тестироваться – появились даже списки таких "плохих" компаний, работники грозят обращаться в суд. Такая реакция наблюдается после того, как работодатели стали требовать от работников отрицательный результат теста на COVID-19 – без него работников отстраняют от работы, им не платят зарплату и пособие по безработице. Только в компании "Литовские железные дороги: отстранены 15 человек. Эксперт, юрист в сфере трудовых отношений отмечает, что суды не помогут - работодатели действуют по закону.

Уже сейчас между работниками и работодателями возникает напряжение из-за обязательного тестирования на COVID-19 (работники в определенных сферах должны тестироваться каждых 7-10 дней). Работников просят подписать предупреждение, в котором сказано, что если они не принесут отрицательный результат теста, будут отстранены от должности, зарплату им платить не будут. Напомним, что правительство разрешает отстранять непривитых и не сдавших тест на коронавирус от занимаемой должности.

В фейсбуке недовольные действиями работодателей непривитые работники решили проучить работодателей и делятся тем, в каких компаниях столкнулись с репрессиями.

"Мы против принудительной вакцинации" - в этой группе делятся названиями предприятий, где были отстранены работники. В группе работникам рекомендуют обращаться в суд, чтобы защитить свои права.

В числе работодателей, которые отстранили работников, упоминают "ЛЖД", Vilniaus paukštynas, Intersurgical, Вильнюсский аэропорт и др. .

Skundai socialiniame tinkle „Facebook“

Представители компаний, с которыми связался журналист Delfi, заверили, что они создают условия для вакцинации, никакого насилия не применяют. Работодатели просто выполняют закон - если человек не привит, не болел коронавирусом, он должен регулярно тестироваться, иначе не сможет работать.

В компании "ЛЖД" отстранены 15 15 работников, которые не согласились даже тестироваться, есть отстраненные и в сфере торговли.

Партнер адвокатской конторы ILaw Lextal Вилюс Мачюлайтис сказал, что в суде отстраненные ничего не добьются, поскольку работодатели выполняют закон.

Представитель Службы занятости сказала, что отстраненные от должности не могут получать пособия по безработице, поскольку их трудовые договоры остаются в силе.

Представитель "ЛЖД" Томас Дигайтис сказал, что до 6 августа в их компании отстранили 15 работников. Причина - отказ тестироваться на коронавирус.

"В нашей группе 70% привиты, а с иммунитетом 80%. Значит, не привиты еще 1000. Мы поощряем вакцинацию, пользуемся услугами автобуса, в котором прививают жителей, даем выходной после вакцинации, если нужно. В нашей компании есть небольшая группа людей, которые выступают против вакцинации и еще меньше тех, которые отказываются тестироваться", – сказал Дигайтис, заметив, что людям, занимающим определенные должности, разрешают тестироваться даже в частных компаниях (оплачивает услугу работодатель).

"Но на сегодняшний день 15 человек пришлось отстранить от работы. Они отказываются не только вакцинироваться, но и тестироваться. Мы действуем по закону", – продолжил он, заметив, что некоторые, вероятно, отстранены надолго.

Работники компании Utenos prekyba поделились письмом, с которым они должны ознакомиться и подписать.

"Информируем, что все работники ЗАО Utenos prekyba 4 августа 2021 года должны представить начальнику отдела "паспорт возможностей" (если человек привит обеими дозами), отрицательный тест на коронавирус или справку о том, что переболел болезнью не позже 180 дней назад, одной прививки недостаточно! В противном случае работники не смогут работать и не будут получать зарплату", – сказано в письме.

Компания заверила Delfi, что полностью руководствуется законами – если человек не привит, он должен тестироваться. Сейчас в компании не привиты 30% из 340 работников.

Заместитель директора Utenos prekybа Юргита Миляускайте-Мяркене признала, что объяснить работникам это требование непросто.

"Некоторые люди не хотят ни прививаться, ни тестироваться, ни выполнять другие требования правительства. Несмотря на возмущение некоторых людей, требования выполняем. Мы рады, что большинство людей социально ответственные и не оспаривают действия властей, понимая, какую угрозу несет болезнь", – сказала она, заметив, что никто у них отстранен не был.

В обязательном порядке должны тестироваться и непривитые работники торговых сетей.

Пресс-секретарь Norfа Дарюс Рилишкис подтвердил, что у них есть отстраненные работники, но это единичные случаи и их немного.

Он заметил, что есть проблемы с тестированием еще и потому, что не успевают проверить всех своевременно, поэтому приходится корректировать графики работы.

В сети Maximа несколько работников сами ушли с работы, поскольку отказывались тестироваться и не хотели, чтобы их отстранили.

"Мы постоянно говорим с работниками о вакцинации, дарим им купоны на 10 евро в Eurovaistinė. Это символический дар за сознательность", – сказал пресс-секретарь Maximа Эрнеста Дапкене. Из 8800 работников сети иммунитет есть у 77%.

Дапкене сказала, что пока зафиксировано несколько случаев, когда люди без иммунитета отказываются тестироваться. По ее словам, несколько человек ушли с работы, поскольку не хотели тестироваться. Maximа оплачивает своим работникам тестирование в частных лабораториях, если нет бесплатной возможности сдать тест.

В компании Lidl Lietuva больше 2500 работников, из них тестироваться отказались лишь несколько человек. поэтому они были отстранены от работы, сообщила пресс-секретарь сети Лина Скерсите. Иммунитет есть у 70-79% работников.

"Мы поощряем вакцинацию. Работникам, которые прививаются, мы оплачиваем транспорт, время, которое уходит на вакцинацию, предлагаем на выбор подарки – термобутылку, спортивное полотенце или пляжную сумку", – рассказала Скерсите.

Пресс-секретарь Iki Вайда Будрене сказала, что у них не было случаев отстранения работников, которые отказались тестироваться.

"Мы никого не заставляем прививаться, это добровольный акт. Но мы представляем всю необходимую информацию. Сотрудничаем с муниципалитетами. На стоянки к нашим магазинам приезжают автобусы, в которых вакцинируют жителей", – сказала она.

По ее словам, были сложности с тестированием, не всем работникам было понятно, что это не прихоть работодателя, а принятое правительством правило. Но после разъяснения, по словам Будрене, люди тестируются.

В компании Iki привиты 70-79% человек.

"Вильнюсский аэропорт" внесли в "черный список", но в компании иммунитет есть у большинства работников - 90%.

"Никакого насилия нет. Правительство ввело обязательное тестирование, а что касается вакцинации - это добровольный акт", – сказал пресс-секретарь компании Тадас Василяускас.

Даже в Фонде социального страхования "Содра" есть проблемы с теми, кто не хочет регулярно тестироваться, хотя иммунитет есть у 80-89% работников. "Мы надеемся, что работники, которые не привились, будут регулярно тестироваться, и никого не придется отстранять", – сказано в комментарии.

В фейсбуке на жалобы работников часто дается один ответ - обращайтесь в суд, тогда вам оплатят за все дни, на которые вас отстранили.

Однако юрист, с которым общался журналист Delfi сказал, что суд здесь не поможет.

Skundai socialiniame tinkle „Facebook“

Партнер конторы ILaw Lextal Мачюлайтис заверил, что до принятия новых решений работодатели не могут требовать вакцинации работников, но при этом они обязаны требовать от них отрицательный тест на COVID-19.

"Люди путают тестирование с вакцинацией. Тестирование – это проверка состояния здоровья. Я хочу напомнить, что по закону о безопасности труда (11 ст), работодатель должен обеспечить безопасные условия для всех работников. Кроме того, по закону, работодатели даже обязаны посылать работников на медосмотры. Чем тестирование отличается от медосмотра? Мне кажется, ничем. Тут сложно найти какие-то юридические аргументы, почему работник не должен проверяться, а работодатель этого требовать", – заметил эксперт.

Он сомневается, что возмущенные работники чего-то добьются в суде.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!