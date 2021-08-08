Профессор: есть вероятность, что придётся сделать карантин для всех

Новая волна коронавируса надвигается на Литву. Можно ли ее остановить? Каким может быть новый карантин и как убедить прививаться еще хотя бы 20 процентов населения? Об этом поговорили с Натальей Фаткулиной, профессором Вильнюсского университета, директором Института наук о здоровье.

– Очередная волна коронавируса нас уже накрыла? Или же она ещё только на подходе, а худшее нас ждёт впереди?

– К сожалению, это уже четвертая волна. На данный момент она ещё не накрыла нас. Если проводить аллегорию с цунами, то можно сказать, что океан отступил и волна только приближается. На сегодняшний день сложно прогнозировать её величину. Однако новая тенденция такова, что всё больше молодых людей заболевают и заболеют в будущем. Сейчас говорить о повышении смертности очень сложно. Вполне возможно, что она на этот раз не будет такой высокой. Наибольшего повышения цифр по заболеваемости мы ожидаем осенью, примерно с октября. Повторюсь, точную дату спрогнозировать невозможно.

– С чем связан очередной рост? Ведь нам кажется, что в этом году ситуация отличается в выгодную сторону от прошлого. По официальным данным около половины населения уже имеют иммунитет, благодаря прививке или вследствие того, что ранее они уже переболели коронавирусом.

– В первую очередь стоит отметить то, что вирус мутирует. Мы не знаем, со сколькими штаммами нам сегодня придётся столкнуться. Официальных, подтвержденных данных пока что нет. Мы сейчас слышим и о дельта-штамме, и о бразильском. Конечно, вирус сам по себе мутирует каждый раз после того, как попадает в наш организм. После того, как человек переболеет, выходит всегда какая-то мутация. Чаще всего она не задерживается, поскольку для этого необходимо критическое количество случаев, которые совпадут и в итоге соединятся.

Здесь сложно что-то прогнозировать. На данный момент можно сказать одно, что заболевают в более тяжёлой форме люди без прививок и те, у которых уже нет иммунитета после перенесенного заболевания. Такую ситуацию на сегодняшний день мы наблюдаем в больницах. Больше всего страдают те люди, у которых нет антител к коронавирусу.

– Август как-то может повлиять на осеннее повышение числа заболеваемости? Можно ли что-то исправить или же время уже упущено?

– Я думаю, что время ещё есть. Сейчас тем людям, которые всё ещё не привились, стоит это сделать. Многие страны даже не имеют возможности выбора среди 4-ёх проверенных вакцин, в отличие от Литвы. Самое первое, что стоит сделать, это определить для себя причину отказа от вакцинации. Это решение должно быть обосновано. Одно могу сказать точно, что риски у переболевших COVID-19 получить компликации в несколько раз выше, чем получить их после вакцинации. Компликации после вакцины минимальные. Если смотреть на статистику, то это число составляет 12-15 случаев на миллион. Это абсолютно минимальное число. Конечно, сейчас показатели в Литве по общему иммунитету довольно неплохие, однако именно из-за непривитых людей количество заболеваний будет расти. Я думаю, что в августе каждый должен подумать и принять решение.

Не стоит забывать и о мерах предосторожности, которые никто не отменял. Нужно продолжать мыть руки и правильно носить маски, иначе в них не будет никакого смысла. Надевая маску, Вам обязательно нужно закрыть нос, поскольку именно он является воротами для входа инфекции. Те, кто носит маску, не надевая её на нос, делают в первую очередь хуже сами себе. Конечно, в основном те люди, которые всё ещё не сделали прививки, должны как можно тщательнее заботиться и охранять свое здоровье. У привитых людей шанс подвергнуться заболеванию в тяжёлой форме намного меньше. Заболеть можно и с прививкой, но в легкой форме.

– Сейчас правительство и Минздрав пытаются всеми способами побудить людей вакцинироваться. Среди этих мер различные ограничения, карантин для непривитых. Также уже говорится и об обязательной вакцинации в отдельных сферах. Людей будут вынуждать прививаться, поставив их в безвыходное положение, как это сделали в Латвии. Как Вы относитесь к такой стратегии?

– Это самый больной вопрос на сегодняшний день. Наверное, все мы утром получили сообщение от Министерства здравоохранения с призывом выбрать свою вакцину и сделать её прямо сегодня. Я думаю, что эту сегрегацию делает не только правительство, пытаясь сохранить здоровье населения. Ее создают сами люди, выдумывая различные теории заговора. Когда мы спрашиваем о причине отказа от прививки, то чаще всего слышим о том, что вакцина не до конца исследована, а люди выступают в качестве подопытных. Чего мы только не слышали, столько различных историй. Откуда у людей столько фантазии.

Очень много непроверенной информации гуляет по Интернету. Обычно ей пользуются люди, у которых не хватает компетенции и знаний. Они распространяют её, вызывая и у других недоверие к Министерству здравоохранения и вакцинации. Конечно, действия таких людей направлены против политики правительства. Они всегда считают, что те, кто у власти, делают неправильные решения и управляют не соответствующими способами. Конечно, решение отделить людей на привитых и непривитых еще больше усугубляет данное недовольство. Те люди, которые изначально были против всего, только радуются наличию такой возможности и дальше пытаются достичь своих целей. Я не удивлюсь, если через три года, когда будут новые выборы в сейм, появятся именно кричащие против вакцинации.

С точки зрения здоровья, я считаю, что, если мы не достигнем того критического уровня привитых и переболевших в Литве, то придётся сделать карантин для всех. Очень сложно контролировать ситуацию, когда один вакцинирован, а другой нет. Я лично не знаю о случаях, когда люди пытались выдавать себя за вакцинированных, однако они скорее всего будут. Если волна заболеваемости станет нарастать, то скорее всего правительство примет решение о закрытии всех на карантин. Пока что решение об ограничении людей, которые не прошли вакцинацию, подогревает недовольство в обществе. Всегда будут критики и те люди, которые просто идут вперёд.

– С началом кампаний по вакцинации мы видели, что достаточно быстро в лидеры вырвались небольшие курортные муниципалитеты. Сейчас всё больше муниципалитетов начинает попадать в красную зону. Самыми первыми из них стали курортные муниципалитеты. С чем связан такой парадокс?

– Это очень интересный факт. Например, возьмём Палангу. Когда по всей Литве фиксировалось большое количество заболевших, то в Паланге оно равнялось нулю, поскольку население небольшое. Все привитые и переболевшие достигли коллективного иммунитета в закрытом муниципалитете. Сейчас мы наблюдаем большое количество отдыхающих, благодаря чему повышается число прямых контактов. Именно из-за этого самый высокий уровень риска и фиксирования заболеваний сейчас в наших курортных городах. Большая часть Литвы на данный момент находится именно там, плюс ещё и гости нашей страны.

– Есть ли риск того, что из-за этого вирус распространится по всей остальной Литве, когда люди начнут массово возвращаться?

– Конечно, это мы и будем наблюдать в начале сентября.

– Коронавирус с нами навсегда? Он станет такой же болезнью, как и ГРИПП?

– Я думаю, что он навсегда с нами. Как ГРИПП он не станет, поскольку у Covid намного опаснее компликации и риск заражения выше. Вирус будет постоянно мутировать. Однако, я считаю, что в любой ситуации нужно искать позитив. Не стоит переживать о том, что сократились контакты, поскольку мы многому научились за это время. Думаю, мы извлекли уроки из этой пандемии, которая длится уже полтора года. Наверное, к следующему лету мы уже сможем открыто путешествовать, наши научные конференции выйдут из виртуальной области, другие контакты станут возможны. Жизнь налаживается. Всё будет хорошо!

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