По данным Службы охраны госграницы Литвы (СОГГЛ), с полуночи субботы до воскресенья литовские пограничники вернули в Беларусь почти 80 нелегальных мигрантов. Ни одного мигранта в запрещенных местах в Литву не пустили.
Большинство нелегальных мигрантов было возвращено в Беларусь на южно-юго-восточной окраине страны: в Шальчининкском, Варенском районах, в пределах Друскининкского муниципалитета.
В светлое время суток сотрудники СОГГ услышали несколько отдельных выстрелов на территории Беларуси, а в сумерках зафиксировали несколько сигнальных ракет. Литовским пограничникам не пришлось применять служебное оружие, специальные средства или акты физического принуждения.
Усиленные силы пограничников и помогающие им военные продолжают следить за границей. Служба работает бесперебойно, серьезных инцидентов не зафиксировано.
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