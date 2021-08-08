За сутки в Литву не пустили ни одного мигранта: на белорусской стороне были слышны выстрелы

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С полуночи субботы до воскресенья литовские пограничники вернули в Беларусь почти 80 нелегальных мигрантов, сообщает СОГГЛ. В Литву не попал ни один нелегальный мигрант. Между тем, на белорусской стороне были слышны звуки, не обещающие ничего хорошего.

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