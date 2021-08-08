Литва и Польша призвали ЕС расширить санкции в отношении Беларуси

Премьер-министры Литвы и Польши Ингрида Шимоните и Матеуш Моравецкий призвали Евросоюз расширить санкции в отношении Беларуси в свете кризиса с мигрантами на белорусско-литовской границе.

Вильнюс и Варшава осудили превращение режимом Александра Лукашенко нелегальной миграции в "оружие с целью политического давления на ЕС и его отдельные государства", говорится в совместном заявлении глав правительство двух стран, опубликованном в пятницу, 6 августа. Необходимо дать быстрый и решительный ответ всем причастным к организации контрабанды нелегальных мигрантов, в том числе посредством расширения ограничительных мер в отношении белорусского режима, указано в документе.

Литва и Польша вместе с другими государствами - участниками Евросоюза борются с этой гибридной угрозой и делают все для сохранения целостности восточной границы ЕС, подчеркивается в документе. Вильнюс и Варшава призвали Брюссель прибегнуть к любым находящимся в его распоряжении средствам с целью закрыть новый маршрут нелегальной миграции. Подобное поведение официального Минска вновь демонстрирует "цинизм белорусского режима", указано далее.

Латвия: 28 задержанных нелегалов на границе с Беларусью





Между тем Латвия вслед за Литвой столкнулась с ростом числа нелегальных мигрантов с территории Беларуси. Со 2 августа латвийские пограничники задержали 28 человек за незаконное пересечение границы с белорусской стороны, сообщило информагентство BNS со ссылкой на государственную пограничную охрану. Мигранты помещены в центры размещения.



ЕС готовит чрезвычайное заседание глав МВД





Евросоюз готовит чрезвычайное заседание министров внутренних дел стран ЕС в связи с ситуацией у своих границ с Беларусью, пишет агентство dpa со ссылкой на неназванного собеседника из дипломатических кругов. Встреча в видео формате с обсуждением конкретных мер по защите границы ожидается 18 августа, в ней примут участие представители полицейской службы Европейского Союза (Европол) и европейской пограничной службы Frontex.



Миграционный кризис на границе Беларуси и Литвы





В конце мая Лукашенко заявил, что Минск больше не будет задерживать нелегалов, пытающихся через Беларусь попасть на территорию Евросоюза, членом которого является Литва. В начале июля Вильнюс объявил в республике режим общенациональной чрезвычайной ситуации.

По данным МВД Литвы, с начала 2021 года около 4000 мигрантов нелегально пересекли белорусско-литовскую границу. Это в несколько раз выше, чем за весь 2020 год. Среди таких мигрантов особенно много граждан Ирака, Ирана и Сирии. В начале августа полеты из Ирака в Минск были приостановлены.

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