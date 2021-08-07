Президент Литвы обратился к мигрантам по телевидению Al Jazeera: не попадайтесь в руки торговцев людьми

Президент Литвы Гитанас Науседа сказал, что обещающие нелегальным мигрантам легкий путь через Беларусь в Евросоюз, лгут, поэтому он призывает людей не попадаться в сети торговли людьми.

"Обещающие легкий путь в Евросоюз через Беларусь лгут. Людей обманывают, затягивают в сети, за это люди еще и деньги платят - за мираж ЕС. Не попадайтесь в руки торговцев людьми", – сказал в пятницу в интервью телеканалу Al Jazeera президент Литвы.

Он прибавил, что Литва не сможет предоставить убежище всем желающим, не сможет выполнить их ожидания, с которыми они летели в Беларусь.

Президент также сказал, что белорусский режим, приглашающий людей использовать Беларусь как промежуточную стоянку на пути в ЕС, пользуется ими как политическим оружием. Науседа также прибавил, что не видит возможностей для улучшения отношений с Минском в будущем.

"Я должен сказать, что ЕС, Литва и другие страны-члены будут едины и ясно ответят на такую политику, которую осуществляет белорусский режим. К сожалению, наши отношения с Беларусью сейчас осложнены, если иметь в виду такое циничное и агрессивное поведение, конечно, я вижу, что в будущем есть мало шансов на их улучшение", – заметил глава Литвы.

"Беларусь должна понять, что это плохой путь для сотрудничества внутри Европы", – прибавил он.

В Литве из-за большого наплыва мигрантов объявлен режим чрезвычайной ситуации.

Литовские политики убеждены, что рост потока нелегальных мигрантов - это организованная минским режимом акция против Литвы.

После того как Литва на этой неделе стала применять более жесткие меры, нелегалов на границе стало меньше, однако случаи незаконного пересечения границы чаще стали фиксировать в Польше и Латвии.

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