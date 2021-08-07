Ирак на неопределенное время останавливает авиасообщение с Минском

Ирак на неопределенное время останавливает пассажирское авиасообщение с Минском. Из Ирака в Беларусь будут летать только пустые самолеты, на которых граждане Ирака смогут вернуться на родину, сообщает Администрация гражданской авиации этой страны.

"По указанию правительства страны, Иракская администрация гражданской авиации сообщает об остановке всех рейсов компании Iraqi Airways и других национальных перевозчиков из Ирака в Минск, до дальнейших распоряжений", – сказано в сообщении за 6 августа.

"В Беларусь самолеты смогут летать только за гражданами Ирака. Эти самолеты из Ирака будут вылетать пустыми", – сказано в документе. Ранее на этой неделе об остановке полетов сообщила сама государственная компания Iraqi Airways, однако в Минск еще прилетали самолеты частной компании Fly Baghdad.

Правда, позже и рейсы этой компании были отменены.

В этом году через Беларусь пришло больше 4100 мигрантов. Большая их часть – граждане Ирака.

В Литве из-за наплыва мигрантов объявлена чрезвычайная ситуация.

Литовские политики убеждены, что рост потока нелегальных мигрантов - это организованная минским режимом акция против Литвы.

После того как Литва на этой неделе стала применять более жесткие меры, нелегалов на границе стало меньше, однако случаи незаконного пересечения границы чаще стали фиксировать в Польше и Латвии.

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