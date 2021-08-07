После новостей о "паспорте возможностей" возмутились и врачи: это абсурд

На этой неделе правительство Литвы решило расширить сферы использования "паспорта возможностей". Если постановление примут на следующей неделе, то жителей страны ждут серьезные изменения – непривитые, не болевшие и не сдавшие тест ПЦР смогут посещать только небольшие магазины, они не смогут ходить в ТЦ, салоны красоты, заведения общепита, места развлечений, мероприятия, они также не смогут пользоваться ни городским, ни междугородним транспортом. Получить "паспорт возможностей" жители смогут и через семейных врачей. однако это решение вызвало возмущение.

"Паспорт возможностей" все же смогут получить люди, сдавшие тест, но только ПЦР. Кроме того, тест на "паспорт возможностей" будет платным, если речь не идет о человеке, который не может прививаться по медицинским показаниям.

Для получения "паспорта возможностей" в Центре реестра за другого человека необходимо получить доверенность, заверенную нотариусом. Жители таким порядком недовольны и поднимают вопрос, как получить этот документ пожилым людям, которые не пользуются интернетом или не могут приехать в Центр реестра.

Правительство решает этот вопрос.

"Свидетельство о вакцинации, я думаю, человек может получить и в более доступной форме, если у него нет смартфона или он не может приехать в Центр реестра. Распечатать его можно в поликлинике или где-то еще", – сказала LRT Ингрида Шимоните.

После высказанной ассоциацией пенсионеров критики, председатель парламентского Комитета по вопросом социальных дел и труда Миндаугас Линге сообщил в фейсбуке, что уже сейчас расширяют круг мест, где жители смогут получить "паспорт возможностей".

Политик в фейсбуке сообщил, что аналогом паспорта может стать выписка о вакцинации, европейский цифровой сертификат, документ, подтверждающий факт болезни COVID–19 или отрицательный результат теста на ковид. "Эти документы человеку, который не может подключиться к системе esveikatа, сможет выдать семейный врач", – писал он.

Врачей такие планы рассердили. По их словам, к ним с такими просьбами обращаются ежедневно, а заявления политика их рассердили, поскольку этот никак не связано с медициной.

"Это дополнительная работа. Кроме того, нельзя людям сказать, что через неделю придут, тогда дадим, обычно им надо здесь и сейчас. Люди то к морю хотят поехать, то в кафе пойти", – сказала семейный врач замглавы Союза врачей Тома Кундроте.

Оказывается, с такими просьбами к врачам обращаются не только пенсионеры, недавно приходил и 40-летний мужчина, у которого нет подключения к системе e.sveikatа. Врач сказала, что это не медицинская услуга, и ее нельзя взваливать на врачей.

"Паспорт возможностей" дает возможность пойти в кафе, кино, магазин и т.д. Это работа врачей выдавать такие документы? Может, надо еще у них получать документ для покупки солнцезащитных очков? До такого абсурда дошли. Кто такой врач? Личный секретарь для каждого? Нам трудно, некогда выполнять нашу непосредственную работу" – сказала Кундроте.

С ней согласился семейный врач Валериюс Морозовас. Он считает, что врачи могут помочь только в одном случае, если был факт заболевания коронавирусом.

Врач считает, что помогать в получении такого документа жителям должны социальные работники.

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