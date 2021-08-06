Литовский экспорт в этом году вырос на 18,8 %, импорт – на 24,4%

Объемы литовского экспорта в январе-июне этого года составили 15,692 млрд евро, импорта - 16,918 млрд евро или соответственно были на 18,8% и на 24,4% больше, чем за такой же период прошлого года. Экспорт только товаров литовского происхождения увеличился на 22,3% до 7,887 млрд евро.

Только экспорт товаров литовского происхождения за год вырос на 23,7% и составил 9,604 млрд евро.

Внешнеторговый дефицит Литвы в первом полугодии составил 277,6 млн евро, сообщил Департамент статистики.

Рост экспорта был обусловлен увеличением экспорта химпродуктов (в 2,1 раза), мебели (на 27,8%), наземных транспортных средств (на 45,8%). На рост импорта повлияло увеличение объемов ввоза сырой нефти (на 31,3%), наземных транспортных средств (на 50,7%), электромашин, оборудования и деталей к ним (на 28,9%).

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Основными партнерами Литвы по экспорту в этом году были Россия (10,8%), Латвия (9%), Германия (8,2%) и Польша (7,2%), а основными партнерами по импорту - Германия (13,3%), Польша (12,6%), Россия (10,3%) и Латвия (7,8%).

Больше всего товаров литовского происхождения экспортировано в Германию (10,1%), США (10,1%), Польшу (6,8%), Швецию (6,5%) и Нидерланды (6,4%).

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