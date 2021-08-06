Ограничения в Литве еще не вступили в силу, а уже сообщают, кто их не будет соблюдать

Правительство Литвы приняло решение ввести с 13 сентября ограничения и контактные услуги предоставлять только тем, у кого есть "паспорт возможностей". Между тем, кафе Gustuko picerija в Шяуляй заявило, что не будет соблюдать это требование. Кафе намерено обслуживать только непривитых жителей. О том, что будут принимать и непривитых клиентов, сообщают и другие представители бизнеса. По данным Национального центра общественного здравоохранения (НЦОЗ), нарушителей требования ждут штрафы в размере 1500-6000 евро.

О таких планах пиццерия сообщила в Facebook.

"С 14 сентября 2021 года все заведения общепита могут принимать только жителей с "паспортами возможностей". Этими услугами могут пользоваться только люди с таким документом.

Так правительство решило защитить часть общества от непривитых. Чтобы защититься от опасных контактов и никого не обидеть… официально сообщаем – с 14 сентября в нашей пиццерии могут есть только Непривитые.

Так мы будем способствовать безопасности, дадим всем право выбора. Будем принимать и Привитых, но под их личную ответственность, что никаких претензий у них не будет. ы - простые дети простых родителей, оставляем за собой право быть Человечными со всеми!", – сообщается на странице пиццерии.

Delfi связался с владельцем заведения Мантасом Земяцкасом.

"Мы должны сохранить право выбора, хотим показать людям, что есть бизнес и на их стороне. Мы не врачи и не кто-то еще, кто оказывает давление, агитирует, мы не против вакцины, мы высказали позицию - нам важны все люди, все клиенты. Суть в том, что мы не понимаем, что происходит, ведь пандемия когда-то закончится, но как нам смотреть друг на друга, как дружить, как обстоят дела с единством? Это трудно осознать", – сказал он. Он сказал, что пока у кафе есть на это законное право.

"Да, есть законы, но они еще не приняты. Пока мы можем это делать, а когда все изменится, посмотрим, у нас есть аргументы, это будет другой вопрос. Могут быть и судебные тяжбы", – сказал Земяцкас.

Он сказал, что ситуация с ограничениями ему не кажется смешной.

"Суды для того и есть, чтобы выслушивать обе стороны, и решить, кто прав. У нас есть свои аргументы, у государства – свои. Я сказал бы, что нам нужны общие решения, но сколько мы уже подавали документов... Нам говорили, что на террасе можно есть, поскольку там свежий воздух, а сейчас министр сказал, что сейчас без паспорта и это нельзя. В каждом предложении можно найти противоречия", – заметил он, сказав, что предложенный порядок вносит разлад в общество.

"А если на остановке будет старушка без "паспорта возможностей"? Мы оставим ее на улице? Ведь если водитель возьмет ее, то его ждет штраф. На каждом шагу ждет испытание на человечность", – сказал Земяцкас.

О том, что будут принимать клиентов без паспорта в фейсбуке сообщают и другие компании. В фейсбуке даже распространяют список специалистов и компаний, которые отказываются выполнять требования правительства. В нем больше всего компаний, предоставляющих услуги в салонах красоты.

Представители НЦОЗ заверили редакцию, что за нарушение правил ждут штрафы. Юридическим лицам грозит штраф 1500-6000 евро.

Delfi уже сообщал, что из-за роста числа больных, правительство Литвы подготовило план, который вступит в силу с 13 сентября. Практически все контактные услуги смогут предоставлять и получать только люди, у которых есть "паспорт возможностей".

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!