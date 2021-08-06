Глава МВД: в модульных домах в Медининкай мигрантов поселят на следующей неделе

Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте говорит, что в модульных домах на территории Училища пограничников в Медининкай мигрантов поселят на следующей неделе.

"В этом месте у нас будет возможность поселить около 1 тыс. нелегальных мигрантов", - сказала министр журналистам в пятницу в Медининкай.

По ее словам, сначала сюда переведут мигрантов с погранзастав, чтобы можно было освободить пограничников от непрямых рабочих функций.

"Приоритет - разгрузить заставы, на которых сейчас живут нелегальные мигранты. Наша цель - чтобы должностные лица могли делать свою работу, а мигранты жили там, где положено", - сказала А. Билотайте.

Она еще раз повторила, что в первую очередь в модульные дома будут переведены матери с детьми и другие лица из уязвимых групп.

В Литву через границу с Беларусью в этом году попало более 4 тыс. мигрантов.

Должностные лица Литвы называют выросшие потоки незаконной миграции гибридной агрессией белорусского режима. Из-за этого в стране объявлена экстремальная ситуация.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!