Ландсбергис: из Ирака в Минск прилетел пустой самолет за желающими вернуться в свою страну

Министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис сообщил, что услышал от коллеги Фуада Хуссейна заверения, что из его страны в Минск в пятницу вылетел пустой борт для того, чтобы забрать тех, кто хочет вернуться.

"Министр сказал, что пустой самолет для того, чтобы собрать людей, которые просятся назад. Эту информацию нам подтвердили несколько источников", - сообщил BNS глава литовской дипломатии.

Самолет национальной авиакомпании Iraqi Airways приземлился в Минске в полдень.

По словам Г. Ландсбергиса, по неподтвержденным данным, желание вернуться изъявили около 300 иракцев.

Авиакомпания Iraqi Airways в четверг сообщила, что на неделю приостанавливает полеты в Минск. Г. Ландсбергис сказал, что получил заверение, что полеты приостановлены на десять дней.

Он передал Ф. Хуссейну просьбу, чтобы полеты из Ирака в Минск не были возобновлены вовсе.

Г. Ландсбергис также сказал, что не получил информации, пришлет ли Ирак еще самолеты в Минск за соотечественниками.

"Далее мы с министром договорились, что мы из МИД с другими ведомствами будем фиксировать людей, которые хотят вернуться. Мы уже попросили документы у части людей из Ирака, я попросил, чтобы они были предоставлены незамедлительно, чтобы люди не передумали", - сказал министр.

Литва стремится остановить полеты из Ирака в Минск, потому что часть прилетающих этими рейсами впоследствии незаконно пытается пересечь границу страны.

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