Глава СОГГ: белорусские пограничники рассредоточились вдоль границы, не пропускают мигрантов назад

Глава Службы охраны госграницы Литвы Рустам Любаев в пятницу рассказал в парламенте, как проходит возвращение нелегалов.

"Если случается так, что люди долго остаются на белорусской стороне, то мы наблюдали, что там им помощь не оказывается.

Были такие моменты, когда белорусские пограничники не давали людям воды, еды, мигранты были у границы в стесненных условиях. В таких случаях наши пограничники отступали, чтобы показать людям, что те могут прийти, если ситуация сложная. Но в большинстве случаев мигранты остаются на белорусской стороне", – сказал Любаев, заметив, что людям предлагают законно прийти в Литву.

"Каждый руководитель группы уполномочен самостоятельно принимать решения на месте. Он должен оценить все обстоятельства и принять решение: впускать или рекомендовать прийти законно. ни также должны информировать людей о способах законного перехода нашей границы", – продолжил он.

Любаев не хотел комментировать рассказ контролера по правам человека Витаутаса Валентинавичюса.

"Надо хорошо все взвешивать прежде чем высказывать какое-то мнение", – сказал он, заметив, что на белорусской стороне количество пограничников выросло.

"Они прибыли, чтобы применять средства возвращения мигрантов назад, к литовской границе. Они рассредоточены вдоль границы. Не вдоль всей конечно, но там, где фиксируется больше всего нарушений", – сказал глава СОГГ.

Он предположил, что возвращенные мигранты остаются в приграничной зоне.

"Их там сейчас достаточно много. Ситуация там тоже очень сложная", – сказал Любаев. На вопрос, будут ли они снова пытаться перейти границу он ответил так:

"Могут пытаться снова прийти в Литву по другому маршруту, может, через Латвию может, через Польшу. Трудно сказать, какими будут действия".

"Польские коллеги заметили, что на их границе появилось больше мигрантов, приходящих из Беларуси. Мы считаем, что это может быть последствием принятых в Литве мер", – сказал он.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!