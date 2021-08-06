С пятницы операторы Горячей линии 1808 могут регистрировать всех желающих, если они выбирают дозу другого производителя.

В настоящее время утвержденные алгоритмы позволяют смешивать вакцины Comirnaty (производитель BionTech и Pfizer) и Vaxzevria (производитель AstraZeneca) в разной очередности: первая доза Comirnaty, вторая – Vaxzevria или наоборот.

По информации Минздрава, научные исследования доказали, что дозы этих вакцин могут сформировать более сильный иммунитет.

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Предлагается для второй дозы выбирать другую вакцину, если после первой появляются сильные побочные эффекты.

В случае выбора второй дозы от другого производителя нужно регистрироваться через 56 дней после первой. Рекомендуемый интервал: 56-84 дня.

Желающие привиться разными вакцинами могут регистрироваться на сайте www.koronastop.lt или звонить 1808.

Дозы разных вакцин будут указываться в Цифровом удостоверении ЕС, которым лица, привитые разными дозами, могут пользоваться. Они также могут пользоваться литовским "паспортом возможностей".

Такие смешанные схемы применяются и в других странах ЕС: во Франции, Германии, Испании, Швеции. Португалия так прививает лиц до 60 лет и тех, у кого были тяжелые реакции на первую дозу. Словакия, Эстония - в случае побочных эффектов на первую дозу. В Бельгии пока такое решение не принято, однако такая практика возможна в индивидуальных случаях. Другие страны всё еще ожидают решения Европейского агентства по лекарствам.

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