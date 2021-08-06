Минздрав Литвы: для второй прививки от COVID-19 можно выбрать другую вакцину

Для второй дозы прививки от коронавируса теперь можно выбирать другую вакцину, сообщило в пятницу Министерство здравоохранения (Минздрав).

С пятницы операторы Горячей линии 1808 могут регистрировать всех желающих, если они выбирают дозу другого производителя.

В настоящее время утвержденные алгоритмы позволяют смешивать вакцины Comirnaty (производитель BionTech и Pfizer) и Vaxzevria (производитель AstraZeneca) в разной очередности: первая доза Comirnaty, вторая – Vaxzevria или наоборот.

По информации Минздрава, научные исследования доказали, что дозы этих вакцин могут сформировать более сильный иммунитет.

Предлагается для второй дозы выбирать другую вакцину, если после первой появляются сильные побочные эффекты.

В случае выбора второй дозы от другого производителя нужно регистрироваться через 56 дней после первой. Рекомендуемый интервал: 56-84 дня.

Желающие привиться разными вакцинами могут регистрироваться на сайте www.koronastop.lt или звонить 1808.

Дозы разных вакцин будут указываться в Цифровом удостоверении ЕС, которым лица, привитые разными дозами, могут пользоваться. Они также могут пользоваться литовским "паспортом возможностей".

Такие смешанные схемы применяются и в других странах ЕС: во Франции, Германии, Испании, Швеции. Португалия так прививает лиц до 60 лет и тех, у кого были тяжелые реакции на первую дозу. Словакия, Эстония - в случае побочных эффектов на первую дозу. В Бельгии пока такое решение не принято, однако такая практика возможна в индивидуальных случаях. Другие страны всё еще ожидают решения Европейского агентства по лекарствам.

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