После возмущений со стороны пенсионеров правительство Литвы готовит альтернативы "паспорту возможностей"

После высказанной ассоциацией пенсионеров критики, председатель парламентского Комитета по вопросом социальных дел и труда Миндаугас Линге сообщил в фейсбуке, что уже сейчас расширяют круг мест, где жители смогут получить "паспорт возможностей".

Политик в фейсбуке сообщил, что аналогом паспорта может стать выписка о вакцинации, европейский цифровой сертификат, документ, подтверждающий факт болезни COVID–19 или отрицательный результат теста на ковид.

"Эти документы человеку, который не может подключиться к системе esveikatа , сможет выдать семейный врач", – писал он.

По словам Линге, планируют открыть больше пунктов для удобства людей, в которых можно распечатать (с помощью других людей) документы, подтверждающие наличие иммунитета.

Напомним, что в Литве будут значительно ограничены формы деятельности без "паспорта возможностей". На вакцинацию правительство дает жителям больше месяца, а с 13 сентября деятельность непривитых и непереболевших коронавирусом будет значительно ограничена.

"Контактные услуги будут предоставлять только тем, у кого есть паспорт возможностей", – сказал глава Минздрава Арунас Дулькис.

Окончательное решение правительство намерено принять в ближайшее время.

Кроме того, для получения "паспорта возможности" уже не хватит сдать тест на антигены, подойдет только ПЦР-тест. Кроме того, бесплатно тестироваться на получение этого документа смогут только те люди, которые не могут прививаться по медицинским причинам.

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