Клайпедчанина подозревают в подкупе с целью избежать вакцинации от COVID-19

Клайпедчанина подозревают в подкупе с целью избежать вакцинации от COVID-19, об этом сообщила Служба спецрасследований (ССР).

По данным службы, расследование было начато после получения информации от врачей о том, что человек предложил взятку, в обмен на запись о вакцинации, хотя сам прививаться не хотел.

В ходе выяснения обстоятельств стало известно, что в Клайпедском центре вакцинации человек предложил взятку медработнику, который должен был сделать ему прививку. Медработник информировал об этом инциденте координатора Клайпедской поликлиники моряков, а тот передал информацию в ССР.

"Сотрудники ССР будут реагировать на каждое подобное сообщение, о том, что люди за взятку хотят без прививки получить права привитых", – сказал замдиректора ССР Йовитас Рашкявичюс.

"Мы призываем работников и волонтеров центров вакцинации не молчать о таких случаях, а сообщать ССР", – прибавил он.

Минздрав Литвы отмечает, что очень важно в таких случаях провести тщательное расследование, это поможет сделать систему здравоохранения прозрачнее.



Минздрав отмечает, что и раньше поступала информация о таких попытках подкупа работников центров вакцинации.

"Все данные были переданы правоохранительным органам. Пока ведется расследование детали не предаются огласке", – сказано в сообщении министерства.

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