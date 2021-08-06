Ситуация быстро ухудшается: Литва перешла в красную зону С2

Эпидемиологическая ситуация в Литве ухудшается. По данным Департамента статистики за 6 августа, Литва перешла в красную зону C2.

По данным на пятницу, на 100 000 жителей Литвы за последние 14 дней пришлось 167 случаев заболевания.

Когда количество больных за 14 дней на 100 000 жителей превысит 200 человек или доля положительных тестов составит 10%, Литва перейдет в красную зону C3 (больше 500 случаев - черная зона).

В пятницу и в среду на этой неделе в Литве фиксировали больше 500 случаев коронавируса. До этого такое количество больных фиксировалось в конце мая.

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