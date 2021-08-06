Премьер: Литва обсудит с ЕС возмещение затрат на строительство забора на границе

Для того, чтобы как можно скорее остановить наплыв нелегальных мигрантов из Беларуси, Литва будет строить забор на границе за свои средства, но обсудит возмещение затрат с Еврокомиссией, заявила премьер Ингрида Шимоните.

"Хотя сейчас проект придется финансировать из собственных средств, я не исключаю, что дискуссия с Еврокомиссией и другими ведомствами Евросоюза о том, что ЕС должен разделить с нами затраты на охрану границ ЕС, в будущем может быть достаточно острой и, возможно, даже результативной", - заявила в четверг в передаче литовского телеканала LRT "Тема дня" глава правительства Литвы.

Она также подчеркнула, что из-за этого важно обеспечить, чтобы проект был реализован не только в короткое время, но и прозрачно.

"В таком случае проект лучше реализовать прозрачно и ясно, чтобы это не стало позже препятствием, чтобы можно было претендовать на какую-нибудь финансовую компенсацию", - заявила И. Шимоните.

Служба охраны госграницы предлагает возвести на границе с Беларусью сетчатый забор высотой четыре метра из сварной стержневой сетки, завершающийся вверху стержнями в форме латинской буквы Y, на которых будет смонтирована колючая проволока, так называемая "концертина".

Для того, чтобы остановить наплыв нелегальных мигрантов в Литву, правительство планирует проложить на границе с Беларусью более 500 км такого забора. Рядом с ним еще будет смонтирована пирамида из "концертины".

Предположительно, строительство обойдется в 152,460 млн евро.

Необходимость физического барьера на границе с Беларусью в понедельник подчеркнула и еврокомиссар Илва Йоханссон в ходе своего визита в Литву.

Она не могла сказать, будет ли строительство финансироваться из фондов ЕС. Однако не исключила, что ЕС поможет Литве с приобретение необходимого для охраны границы оборудования.

В Литву через границу с Беларусью в этом году попало более 4,1 тыс. мигрантов, преимущественно из Ирака.

Должностные лица Литвы называют выросшие потоки незаконной миграции гибридной агрессией белорусского режима. Из-за этого в стране объявлена экстремальная ситуация.

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