В Вильнюсе будет идти сильный дождь, усилится ветер

В пятницу в Вильнюсе прогнозируют сильный дождь и ветер. Муниципальная компания Grinda уже готовится на случай, если придется устранять последствия сильного ливня.

"В Вильнюсе сегодня прогнозируют сильный ливень. Если вы идете на работу и думаете, брать ли зонт, берите. По прогнозам синоптиков, в Вильнюсе выпадет больше 13 мм осадков. Дождь пойдет с 9 часов", – сказано на странице Grindа в фейсбуке.

Сообщается о сильном дожде, но стихийного ливня не будет.

"Для сравнения, 6 июля в Вильнюсе зафиксирован стихийный ливень, выпало около 80 мм осадков. Если сегодняшний прогноз не сбудется и осадков выпадет в два раза больше, то и на этот случай экипажи Grindа готовы к устранению последствий", – сказано на странице Grinda в соцсети.

По данным Grindа, несколько разных источников сообщают об опасных порывах ветра. В полдень порывы ветра составят 17 м/с.

"Если вы заметите поваленное ветром на дорогу дерево, звоните по номеру 1355", – сообщает Grindа.

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