За минувшие сутки в Литву не пустили больше 100 нелегальных мигрантов, двоих задержали

За минувшие сутки в Литве задержано 2 нелегальных мигранта, пограничники развернули более 100 человек, сообщают Департамент статистики и пограничная служба в пятницу.

Количество задержанных мигрантов снизилось после решения министра внутренних дел Агне Билотайте, которое позволило пограничникам разворачивать мигрантов в сторону Беларуси и направлять их в официальные пункты погранконтроля.

Представитель Службы охраны госграницы Рокас Пукинскас подтвердил BNS, что за минувшие сутки пограничники развернули более 100 мигрантов.

Он отметил, что инцидентов из-за разворачивания пограничниками нелегальных мигрантов не было.

В Литву через границу с Беларусью в этом году попали 4112 мигрантов, преимущественно из Ирака, сообщает Департамент статистики.

Должностные лица Литвы называют выросшие потоки незаконной миграции гибридной агрессией белорусского режима. В стране объявлена экстремальная ситуация.

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