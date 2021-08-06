Вильнюс: минский режим стремится воспользоваться нелегалами как заложниками

Заявив, что закрывает государственную границу, минский режим стремится воспользоваться как заложниками мигрантами, которые незаконно переходят из Беларуси в Литву, утверждает офиса президента Литвы.

"Своими последними заявлениями белорусский режим стремится увеличить напряженность, а для нагнетания ситуации словно заложниками стремится воспользоваться привлеченными им нелегальными мигрантами", – информировала BNS в четверг Группа президента по вопросам коммуникации.

Александр Лукашенко в четверг на встрече, посвященной ситуации на границе, предписал своим силовым структурам закрыть "каждый метр границы".

"С сегодняшнего дня ни одна нога на территорию Беларуси с сопредельной стороны, будь то с юга или с запада, ступить не должна", – заявил А. Лукашенко.

Как утверждает президентское ведомство, глава государства Гитанас Науседа подчеркивает, что сейчас для Литвы самое главное – эффективно контролировать свою границу и границу Евросоюза (ЕС).

"А у международного сообщества есть еще один повод убедиться, что белорусский режим пользуется людьми как средством для достижения своих целей", - говорится в ответе.

Ранее в четверг Комитет по охране государственной границы Беларуси заявил, что белорусские пограничники не позволили литовской правоохране выдворить группу мигрантов.

В среду минский режим сообщил об обнаруженной на территории Беларуси вблизи литовской границы группе раненых иракцев. Ранее в тот же день белорусские пограничники информировали, что на границе Беларуси и Литвы, в населенном пункте Бенякони они обнаружили гражданина Ирака "в тяжелом состоянии", который впоследствии скончался.

Ведомства этой страны указывают, что эти лица попали в Беларусь из Литвы.

Литовские пограничники утверждают, что не получали от белорусских должностных лиц информацию об инциденте, а узнали об этом из СМИ.

Они также подчеркивают, что литовские должностные лица ни разу не превысили полномочия на границе с Беларусью.

В Литву через границу с Беларусью в этом году попало более 4,1 тыс. мигрантов, преимущественно из Ирака.

Должностные лица Литвы называют выросшие потоки незаконной миграции гибридной агрессией белорусского режима. Из-за этого в стране объявлена экстремальная ситуация.

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