"Предполагается возможность вооруженного конфликта": Павел Латушко – о мигрантском кризисе в Литве

Евгений Титов ru.DELFI.lt

Массовое проникновение нелегальных мигрантов на территорию Литвы – операция белорусского КГБ. Впоследствии предполагается возможность вооруженного конфликта, а также присутствие российских войск на территории Беларуси.Об этом в интервью Delfi.Ru рассказал Павел Латушко – экс-министр культуры Беларуси, в свое время – посол в ряде европейских стран, а ныне руководитель Народного антикризисного управления – представительства белорусской оппозиции. Интервью записано в Варшаве.

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