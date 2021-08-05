По словам Латушко, операция по массовому проникновению мигрантов на территорию Литвы была одобрена в секретариате Совета безопасности Беларуси. Ей руководит сын Александра Лукашенко, Виктор. В случае вооруженного конфликта Беларусь сможет создать обстановку нестабильности на границе Евросоюза. В свою очередь, это сможет стать основанием для пребывания на территории Беларуси российских войск. Как говорит политик, первый этап операции КГБ был окончен 3 июля. При этом Латушко, по его словам, предупредил литовское правительство об этих планах заранее.
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