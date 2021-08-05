Представитель таможни: из-за контрабанды из Беларуси грузы проверяются тщательнее

Из-за вероятной контрабанды из Беларуси должностные лица тщательнее проверяют перевозимые по железной дороге грузы, говорит представитель Криминальной службы таможни Гедиминас Куликаускас.

"Активизирована, усилена проверка, но я не могу сказать, что мы делаем что-то дополнительно. Мы стараемся особенно тщательно (проверять) вагоны с удобрениями, щебенкой", – сказал Г. Куликаускас в четверг BNS.

Во вторник Криминальная служба таможни сообщила о большом грузе контрафактных сигарет, обнаруженном в грузе белорусского производителя удобрений "Беларуськалий", который следовал по железной дороге.

По предварительным данным, было найдено 159 коробок или почти 80 тыс. пачек сигарет NZ Gold и Minsk capital гродненской фабрики "Неман".

Стоимость контрафактных сигарет с подлежащими уплате налогами составляет около 259 тыс. евро.

Груз был проверен на железнодорожном посту Стасилай.

Число задержаний контрафакта на железнодорожном транспорте в последние годы растет.

В 2019 году было зафиксировано 14 задержаний контрафакта на железной дороге, в 2020 году - 36, а за первое полугодие 2021 года - 37.

Стоимость задержанной в этом году контрабанды сигарет на ж/д транспорте достигает примерно 4 млн евро.

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