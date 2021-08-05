Пенсионеры и их близкие рассержены: пусть они одумаются, если не хотят неприятностей

В Литве правительство предложило новый порядок -из-за ухудшения ситуации большая часть видов деятельности будет разрешена только с "паспортом возможностей", без него и в автобус дорога заказана. Пенсионеры говорят, что при принятии этого решения о них никто не подумал. Злятся и родственники пожилых людей.

Глава Литовской ассоциации пожилых людей Грасильда Макарявичене сказала, что для пожилых людей этот порядок неудобен.

"Это какое-то недоразумение. Это насилие. Не у всех людей нашего возраста есть возможности, технологии (…) Если они хотят разозлить людей, то будут большие неприятности. Я массы не удержу. В нашей организации 59 612 членов. Мне звонят, говорят: "Мы их сметем с лица земли". Я их успокаиваю, но остановить не смогу, если такое случится. Пусть думают, что делают", – сказала Макарявичене.

По ее словам, в первую очередь семейный врач должен оценить состояние человека и сказать, можно ли ему вообще прививаться. "Конечно, надо прививаться, но надо смотреть, что делать дальше со всеми этими паспортами", – заметила она, сказав, что пенсионерам должно хватать пенсионного удостоверения, да и надо выяснить, почему человек не привит.

"Им все равно. Ведь есть места, куда автобусы ездят раз в день. Одному пенсионеру надо идти 3, другому 5 км, третьему 10 – это за пенсией. Нет ни почты, ни банкомата. Это насмешка над людьми, их убьет это раньше, чем коронавирус", – возмущалась Макарявичене.

Другая собеседница Delfi сказала, что ее мама живет одна, у нее слабое здоровья, а "паспорт возможностей" выдает Центр реестра Литвы, а пожилой женщине тяжело туда ездить и брать его, стоять за ним в очереди. Пожилая женщина даже не знает, где этот Центр реестра, интернетом она тоже не пользуется и э-банкинга у пожилой женщины нет.

Дочь пожилой женщины предлагает выдавать привитым после второй прививки специальные карты с датами вакцинации и печатью.

Возмущение в связи с новым порядком высказал и мэр Шяуляй Артурас Висоцкас. "Если у пожилого человека нет смартфона, то его высадят из автобуса, а компания получит штраф? Что это? Права человека?", – писал он в фейсбуке.

Министерство экономики указало Delfi, что люди, у которых нет смартфона или э-банкинга, могут получить бумажный вариант паспорта возможностей в Центре реестра.

ПО действующему порядку вместо этого паспорта можно использовать один из документов с сайта e.sveikatа: европейский цифровой сертификат Covid, выписку о вакцинации, документ, доказывающий, что человек переболел COVID-19, или отрицательный результат теста. Эти документы человек может получить и в поликлинике.

Министерство напоминает, что "паспорт возможностей" сейчас действует месяц. Со следующей недели срок действия планируют продлить до двух месяцев. Кроме того, в планах увеличения числа мест, где можно получить "паспорт возможносей".

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!