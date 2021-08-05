На европейской карте COVID-19 Литва оказалась в желтой зоне

На карте COVID-19, которую каждую неделю обновляет Европейский центр профилактики и контроля заболеваний, Литва оказалась в желтой зоне.

В отношении тех, кто прибывает из входящих в эту зону государств, в странах Евросоюза могут применяться более строгие требования.

Европейский центр профилактики и контроля заболеваний устанавливает цветовую зону на основании двухнедельного показателя новых случаев заболеваний на 100 тыс. жителей и доли положительных тестов.

По данным Департамента статистики, за последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей вырос до 147,7 случая. Доля положительных тестов за последние семь дней составила 3%.

На минувшей неделе Литва из зеленой зоны попала в серую. По данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, страна была включена в эту зону как не представившая данные.

Тогда Национальный центр общественного здравоохранения информировал BNS, что выясняет, в силу каких причин Литва была оценена как не представившая данные.

Для прибывающих из стран зеленой зоны могут не применяться или применяться минимальные ограничения, между тем для прибывающих из стран красной зоны эти ограничения самые строгие.

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