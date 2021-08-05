Бизнес удивлен планами правительства Литвы: почему в магазин можно, а в летнее кафе - нет?

Бизнес удивлен планами правительства Литвы по обузданию коронавируса. Представители общепита не понимают, почему люди без "паспорта возможностей" смогут ходить в небольшие магазины, а в рестораны - нет. Часть предпринимателей приветствует такое решение и отмечает, что в кино уже давно ходят привитые жители.

Представители разных сфер бизнеса оценивают предложенные правительством ограничения по-разному. Предприниматели опасаются, что если ограничения вступят в силу на следующей неделе, то будет много хаоса, неудобств и неясностей.

Delfi напоминает, что правительство Литвы намерено ограничить предоставление контактных услуг всем лицам, у которых нет "паспорта возможностей".

Совладелец таких вильнюсских баров, как Bardakas, Sanatorija и Materialistė Матас Пуоджюнас хотел бы, чтобы ввели единый порядок, поскольку нынешняя ситуация не совсем понятна.

"Мы в растерянности. Каждый день следим за информацией, которая постоянно меняется, все доходит до абсурда", – сказал он. Пуоджюнас возмущен тем, что сейчас инспекторы Государственной продовольственно-ветеринарной службы усердно проверяют, как заведения общепита соблюдают действующие правила.

"Мы уже были наказаны за то, что люди стоят у столиков. Дошли до курьезов - что считается столиком, если стоит горшок, лежат вещи - это не столик. Сегодня у нас были четыре собрания, мы объясняли работникам, как принимать клиентов, какие дистанции соблюдать. В помещении одни правила, снаружи - другие", – сказал он.

"Нам конечно было бы проще, если бы клиенты были привиты, с "паспортом возможностей". Есть и другая проблема - непривитые работники, одни ждут в очереди вакцины, другие - тест, ведь сейчас надо тестироваться, а там большие очереди", – заметил совладелец баров.

Он предлагает единую систему и для работников, и для клиентов - "паспорт возможностей", а не как сейчас 7-8 пунктов с требованиями.

Платное тестирование работников стоило бы бару 2000 евро в месяц, но платить приходится и сейчас, поскольку нет мест для бесплатного тестирования.

Президент Литовской ассоциации гостиниц и ресторанов Эвалда Шишкаускене сказала, что сама до сих пор не может понять, смогут ли рестораны принимать клиентов без "паспорта возможностей".

"Не могу поверить, что это вступит в силу с понедельника, это было бы невероятно. Мы не понимаем, почему можно сходить в магазин, но нельзя на безопасном расстоянии сидеть в ресторане, и тем более на летних террасах, если я правильно поняла. Хотелось бы, чтобы просто не так поняла", – не может поверить Шишкаускене.

Глава Минздрава Арунас Дулькис в среду заметил, что и в гостиницах не смогут останавливаться клиенты без "паспорта возможностей" и организовывать там праздники.

"О гостиницах я вообще ничего не нашла. Надо ведь дать время на подготовку. Не понимаю...", – удивлялась Шишкаускене, однако она сказала, что поддерживает стремление к более широкой вакцинации жителей и идею оплаты тестов работодателями.

"Мы за массовую вакцинацию, в противном случае не сможет работать ни один сектор. Мы одобряем массовую вакцинацию и тестирование работников за счет работодателей. Налогоплательщики не хотят платить за нежелающих прививаться. ПЦР тесты стоят дорого, я не знаю, почему я как налогоплательщик должна за них платить. Но пока бизнесу многое неясно", – сказала Шишкаускене.

Гендиректор спортклубов Lemon Gym и Impuls Видмантас Шюгждинис отрицательно оценил предложения правительства.

"Очень переменчивые решения: с одной стороны речь идет о планах на будущее, поощрение к вакцинации, о том, что ждет с 13 сентября, а потом глава Минздрава заявляет, что все услуги не первой необходимости ограничат намного раньше. Очень жаль, что во время всей пандемии к такой сфере относят и укрепление здоровья, деятельность спортклубов. Это при том, что случаев заболевания в них не было", – сказал он.

"Наши клубы даже бесплатно принимают в члены всех привитых, мы побуждаем к вакцинации работников, у нас уже привито больше 80% персонала. Жаль, что такими действиями снова всю эту работу перечеркивают. Тем боле, что спортклубы - не контактная деятельность", – считает Шюгждинис.

Представитель кинотеатра Multikino Раймундас Билинскас положительно оценил предложения правительства и сказал, что их надо было принимать раньше.

"Произошло то, чего мы ждали с 1 июля. Мы приветствуем такое решение. В июне делать это было рано, поскольку не было достаточно вакцины, но сейчас у людей уже есть "паспорта возможностей", – сказал Билинскас.

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