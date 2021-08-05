Литовская полиция расследует угрозу совершения теракта

Литовская полиция начала расследование в связи с угрозой осуществить теракты на 12 объектах в Вильнюсе.

Расследование было начато после того, как 4 августа одна из вильнюсских компаний сообщила, что в 12.32 ч. того же дня получила электронное письмо, в котором сообщалось о возможном теракте.

В письме указаны несколько объектов – торгово-развлекательных центров, бизнес-центров.

Во время проверки этих объектов полиция не обнаружила ничего подозрительного, сообщил 5 августа Департамент полиции.

Портал delfi.lt также получил письмо на английском языке, в котором Литве угрожают местью за "братьев-мусульман". В письме также был список мест, где якобы планируются теракты, среди них не только ТЦ и бизнес, центры, но и ЗАГС, Департамент миграции и др. - всего 12 объектов.

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