Litgrid: во 2-м квартале этого года потребление электроэнергии в Литве выросло на одну десятую

Литовская экономика восстанавливается, и во втором квартале этого года по сравнению с таким же периодом прошлого года на одну десятую выросло потребление электроэнергии. Местная выработка и экспорт несколько уменьшились, между тем импорт увеличился. Более половины электроэнергии выработано из обновляющихся источников, сообщает Litgrid.

"Растет ВВП Литвы, это показывает и повышение потребления. Другая важная причина, обусловившая рост – рекордная июньская жара. Потребление электроэнергии увеличилось во всех областях, а наиболее заметно – в группах населения и услуг, на 12% и на 14% соответственно", – сказал для пресс-релиза генеральный директор Litgrid Рокас Масюлис.

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Как сообщается, во втором квартале окончательное потребление электроэнергии возросло на 10,4% до 2776 гигаватт-часов. Только в промышленности оно выросло на 6,7% до 1046 гигаватт-часов, жители потребили на 12,4% больше – 832 гигаватт-часов.

Во втором квартале в Литве выработано 1123 гигаватт-часов электроэнергии – на 2,6% меньше, чем за такой же период прошлого года, а более половины ее – 610 гигаватт-часов (на 8,1% больше) – выработано на электростанциях из обновляющихся ресурсов.

За апрель-июнь в Литву импортировано 2726 гигаватт-часов электроэнергии (на 6,8% больше, чем в прошлом году), больше всего – из Латвии и Швеции. Импорт из Калининградской области России сократился на 33% до 411 гигаватт-часов, из Швеции – на 46% до 662 гигаватт-часов, из Польши - на 49% до 112 гигаватт-часов.

Импорт электроэнергии из Беларуси не осуществлялся, из Польши – вырос на 242% до 1504 гигаватт-часов, из Эстонии – на 27% до 37 гигаватт-часов.

Между тем экспорт упал на 5% до 718 гигаватт-часов, это было преимущественно обусловлено его спадом в Латвию на 92%. Больше всего электроэнергии экспортировано в Польшу – 411 гигаватт-часов или на 22% меньше.

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