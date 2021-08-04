Наиболее уязвимых пациентов в Литве прививают третьей дозой вакцины от SARS-CoV-2

4 августа в Сантаришкской клинике третьей дозой вакцины от SARS-CoV-2 привили первых пациентов с болезнями крови. Цель ревакцинации - повышение иммунитета к коронавирусу и снижение вероятности заболевания тяжелой формой COVID-19.

"Научное исследование показало, что у 1/5 пациентов с болезнями крови иммунитет после второй дозы вакцины не формируется, а у половины иммунитет слабый. Мы выявили определенное состояние и методы лечения, которые снижают реакцию на вакцину",- сказал глава Центра гематологии, онкологии и трансфузии Лаймонас Гришкявичюс.

"Ревакцинацию пациентов самых уязвимых групп сейчас рекомендуют и израильские и французские ученые", - заметил врач.

Всех пациентов этой группы в Сантаришкской клинике планируют ревакцинировать в течение месяца.

На ревакцинацию приехал Игнас Мейдус, который 6 лет болеет лейкемией, перенес трансплантацию костного мозга. Мужчина настроен оптимистично.

Он сказал, что до этого антитела не сформировались вероятно от того, что он принимает подавляющие иммунитет лекарства.

Сейчас он уже не принимает эти препараты, поэтому и врачи, и сам пациент надеются на положительный результат.

Игнас советует всем, кто боится вакцинации, больше доверять врачам.

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