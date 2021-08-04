Литовский Красный Крест видит проблемы в связи с разворотом мигрантов на границе

Красный Крест Литвы говорит, что у части мигрантов, которых развернули на границе, могут возникнуть проблема с безопасностью, также возникает вопрос и в связи с непропорциональным использованием силы.

Как утверждает организация, несмотря на то, что государства-члены, в соответствии с директивой о процедурах убежища Евросоюза (ЕС), могут требовать, чтобы прошения о международной защите были поданы в указанном месте, в данном случае - на пунктах пограничного контроля, - в нынешней ситуации усматриваются две потенциальные проблемы.

"Первое, после того, как в страну не пустили уязвимых людей – официальная информация Департамента статистики показывает, что в потоке мигрантов почти четверть лиц – несовершеннолетние и почти треть – женщины, они останутся в небезопасных для них условиях и их безопасность может оказаться под угрозой", – утверждает в присланном BNS комментарии менеджер по программам Эгле Самуховайте.

"Второе, поскольку отсутствует физический барьер на границе с Беларусью, возникает вопрос, как обеспечить, чтобы не было непропорционального применения силы, которое не было бы оправдано, против лиц, желающих обратиться по вопросу убежища", – сказала она.

Представитель Красного Креста также сказала, что вызовы для государства в деле охраны границы понятны, а ведомствам важно приостановить поток мигрантов.

"Мы понимаем вызовы для государства в деле охраны границ и признаем, что государственным ведомствам, ответственным за охрану границ, особенно важно, насколько это возможно, приостановить поток миграции, и таким образом они стараются добиться, чтобы ситуация не обострялась. Но, что не менее важно, – можно было бы адекватнее позаботиться об уже находящихся здесь людях и их безопасности", – сказала Э. Самуховайте.

И все же, по словам представителя Красного Креста, разворот ищущих убежища людей не согласуется ни с Конвенцией о статусе беженцев, ни с Хартией основных прав человека ЕС, ни с другими документами о правах человека.

В принятом на этой неделе распоряжении министра внутренних дел Агне Билотайте ведомствам, обеспечивающим и помогающим обеспечивать охрану госграницы Литвы с Беларусью, предписано позаботиться, чтобы лица пересекали внешнюю сухопутную границу только через пункты погранконтроля.

Делающие это в других местах не должны пропускаться на территорию страны. Чтобы это обеспечить, должностным лицам разрешено применять психологическое давление и физическую силу против нелегальных мигрантов.

В Литву через границу с Беларусью в этом году попало более 4 тысяч мигрантов. Из-за этого в стране объявлена экстремальная ситуация.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!