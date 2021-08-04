Не имеющим "паспорта возможностей" предлагается разрешить делать покупки лишь в небольших магазинах

Правительство Литвы предлагает, чтобы непривитые или не переболевшие коронавирусом люди могли делать покупки только в небольших магазинах, не могли посещать мероприятия в закрытых помещениях, заведения общественного питания.

В проекте правительственного постановления предусмотрено, что изменения об ограничениях услуг и видов деятельности для тех, у кого нет "паспорта возможностей", вступили бы в силу с 13 сентября.

Проект постановления предусматривает, что услуги, магазины, места торговли и развлечений, рестораны, кафе, бары, игровые салоны, коммерческие и некоммерческие мероприятия культуры, досуга, спорта, праздники, ярмарки, фестивали и другие места массового скопления людей были бы открыты только для людей с иммунитетом и детей до 16 лет.

Это положение должно действовать в отношении людей, которые полностью привиты и приобрели иммунитет, а также переболели коронавирусом, когда это подтверждено ПЦР-тестом, или в отношении тех, у кого есть отрицательный ПЦР-тест, сделанный в течение последних 48 часов, и детей до 16 лет.

Между тем для людей, не соответствующих этим критериям, возможности были бы ограничены: они могли бы делать покупки только в магазинах продуктов питания, ветеринарии, аптеках, салонах оптики, у которых есть отдельный вход с улицы и их торговая площадь не меньше 1500 кв. метров. Это распространялось бы и на магазины, находящиеся в ТЦ, общая площадь которых не превышает эту квадратуру.

Также без "паспорта возможностей" можно было бы пользоваться услугами мелкого ремонта, если контакт продолжается не более 15 минут, услугами салонов красоты, ветеринарии, возможно посещение музеев и выставок, библиотек, получение услуг здравоохранения и социальных услуг.

Без "паспорта возможностей" можно было бы участвовать в мероприятиях на открытом воздухе с числом участников не более 500 человек.

Министр экономики и инноваций Аушрине Армонайте во вторник объявила, что министерство в дискуссиях о "паспорте возможностей" предлагает "не мешать ограничениями людям, которые привились".

"Все виды деятельности, в отношении которых применяется "паспорт возможностей", не нужно дополнительно ограничивать. Если действуешь с паспортом - и для клиентов, и для предоставляющего услуги должна быть полная свобода", - написала министр в фейсбуке.

А. Армонайте в понедельник подтвердила, что срок действия "паспорта возможностей" продлевается до двух месяцев. Решением Министерства экономики и инноваций с понедельника "паспорт возможностей" действует уже не одну неделю, а месяц.

Правительство на прошлой неделе пришло к единому мнению о том, что когда число занятых больными COVID-19 коек в больницах приблизится к 300, будут вводиться ограничения контактной деятельности для не имеющих "паспорта возможностей" за некоторыми исключениями.

Получить "паспорт возможностей" могут сделавшие прививку, переболевшие коронавирусом и получившие отрицательный результат теста.

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