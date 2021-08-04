В Пасвальском районе в ДТП погиб виновник лобового столкновения

Департамент полиции Литвы сообщил о трагическом ДТП в Пасвальском районе. Погиб водитель.

3 августа, в 15.55 ч., в Пасвальском районе, на 17-м км дороги Паневежис-Пасвалис-Рига автомобиль Nissan Almera, которым управлял мужчина (1951 г.р.), выехал на встречную полосу и столкнулся с Opel Insignia, которым управлял мужчина (1969 г.р.). Opel Insignia после столкновения съехал с дороги и перевернулся.

В ДТП пострадал водитель Nissan Almera, он были доставлены в больницу, где в 18.50 ч. того же дня скончался, и пассажирка Opel Insignia (1967 г.р.), которой оказали первую помощь о назначили амбулаторное лечение. Ведется расследование.

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