Климатолог рассказал, что нас ждет в августе: жара не вернется

В Литве начался последний месяц лета, кажется, настало время отдыха после июльской жары. Доцент Литовской кафедры климатологии и гидрологии Гинтаутас Станкунавичюс прогнозирует, что стихийная жара не вернется, погода будет "литовская".

"Первое впечатление - после аномальной жары ушло и лето. Причина проста - во вторник над Литвой прошел южный циклон, зона осадков которого охватила всю страну. Больше всего осадков фиксировалось на востоке", – сказал климатолог.

Станкунавичюс сказал, что, по предварительным данным, минувший июль был самым теплым со времен, когда начали делать инструментальные замеры (средняя температура +21,5 – +22,7°C).

"В ближайшие дни давление поднимется, поэтому дожди прекратятся, но местами возможны небольшие ливни", – заметил он.

По словам климатолога, погода будет литовская – днем +17 – +22°C (у моря немного прохладнее), ночи достаточно теплые – +11 – +16°C.

Он рассказал, что ночи в августе уже длиннее и прохладнее, по утрам и вечерам ожидаются туманы, а вероятность ливней снизится.

По словам Станкунавичюса, долгосрочный прогноз сильной жары в августе не обещает.

"Однако число солнечных дней, вероятно, будет больше, чем в начале месяца", - сказал климатолог.

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