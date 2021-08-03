Правительство: в Литве абсолютно доминирующим является дельта-штамм коронавируса

В Литве со второй недели июля абсолютно доминирующим дельта-штамм коронавируса – сейчас он составляет около 95% всех случаев, сообщило во вторник правительство.

Сообщается, что с доминированием этого штамма начался и экспоненциальный рост случаев COVID-19 во всей Литве.

В сообщении говорится, что в Клайпедском и Вильнюсском регионах результаты роста случаев дельта-штамма уже наблюдаются и в больницах, где число занятых коек также увеличивается очень быстро.

По данным правительства, с 1 июня 96% лиц, госпитализированных и умерших от COVID-19, не были привиты.

Статистика показывает, что сейчас коронавирусная инфекция получила самое большое распространение среди людей моложе 50 лет – они составляют 80% зарегистрированных случаев, а осенью и зимой эта группа составляла около 50% всех случаев заражения.

За минувшие сутки в Литве было выявлено 394 новых случая коронавируса, 2 человека скончались от этого заболевания, сообщил во вторник Департамент статистики.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей вырос до 133,9 случая. Доля положительных тестов за последние семь дней составила 2,9%.

В общей сложности в Литве с начала пандемии COVID-19 заболело 283 тыс. 656 человек. От коронавируса в Литве скончались 4420 человек.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!