Торговцы о планах пускать в ТЦ только людей с "паспортом возможностей": это приведет к беспорядкам

Власти Литвы готовят план, в соответствии с которым в большие магазины не будут пускать непривитых людей и людей без "паспорта возможностей", если осенью придется объявить третий карантин. Эту идею оценила директор Литовской ассоциации торговых компаний Рута Вайнене. Она сказала, что с трудом себе представляет такой порядок и опасается, что около торговых центров начнутся беспорядки.

"Пока информации у нас немного. Я видела три варианта, один из них – во всех магазинах площадью 1500 кв. м могут находиться только люди с "паспортами возможностей", – сказала она и заметила, что с их организацией подобные планы не обсуждают.

Вайнене сказала, что предлагаемый порядок осуществить будет сложно.

"Мы с трудом себе это представляем и прогнозируем, что возникнут беспорядки, люди разозлятся, если не попадут в большие продовольственные магазины, ведь именно в них поток товаров самый большой. Техническое осуществление нового порядка также было бы нелегким делом из-за большого потока покупателей. Ежедневно магазины посещает миллион человек. Даже если только половину придется проверять – это большие цифры, выдержит ли система такие потоки. Придется вызывать полицию. Уже сейчас клиенты очень недовольны необходимостью ходить в масках, бывают конфликты. Мы уже представляли свои варианты применения "паспорта возможностей" в сфере торговли", – сказала Вайнене.

Delfi сообщал, что "паспорт возможностей" может стать обязательным во многих местах торговли и предоставления разных услуг, а за тесты непривитым придется платить из своего кармана.

"Если паспорт введут в сфере торговли, то для его владельцев не будет никаких ограничений. Я надеюсь, что правительство даже разрешит привитым ходить в магазины без масок", – сказала министр экономики Аушрине Армонайте.

Без паспорта, вероятно, можно будет ходить только в маленькие магазины.

"Если будет так, что только некоторые магазины будут работать без "паспорта возможностей", мы говорим об аптеках, продуктах питания, магазинах с товарами для животных и других услугах и товарах первой необходимости, то все будет зависеть от размера таких магазинов. Но этот вопрос еще обсуждается. Когда будет принято решение, тогда его объявят", – пояснила министр.

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