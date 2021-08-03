"Срочное строительство барьера. 24 часа в сутки семь дней в неделю и не бояться больших расходов. Если нужно - корректировать законы и процедуры конкурсных закупок (...). Необходимо менять закон о конкурсных закупках и не бояться обвинений по поводу "золотого забора", потому что сейчас возникает экзистенциальный вызов безопасности государства", - написала Д. Грибаускайте во вторник в фейсбуке.

Статьи по теме:
Науседа: охрана внешней границы – дело всего ЕС, реакция должна быть быстрой  (10)
Литовские пограничники могут применять психологическое давление и физическую силу против мигрантов  (17)

По ее словам, пока нет барьера, использовать армию на границе очень опасно.

"Пока нет физического барьера, использовать армию на границе очень опасно, потому что вероятны вооруженные конфликты. Что, может, и хотят спровоцировать. Поскольку нет какого-либо барьера, невозможно доказать, кто перешел границу", - написала бывшая глава государства.

"Поэтому и введение чрезвычайного положения на границе без конкретного определения, как будет использоваться армия, очень опасно в отношении военного конфликта", - добавила она.

Экс-президент также говорит, что необходимо проверять или даже останавливать следующие из Беларуси грузы.

"Было обещано организовать в Литву большие потоки контрабанды, мигрантов и даже реактивных материалов. Пока обещания выполняются. Поэтому провоз удобрений поездами и фурами из Беларуси следует тщательно проверять или даже ограничивать", - полагает Д. Грибаускайте.

В частности, она призывает вносить конкретные предложения вместе с другими странами Евросоюза (ЕС) и срочно менять миграционную политику Сообщества.

По словам Д. Грибаускайте, интерпретации конвенции ООН о беженцах в ЕС уже так расширены, что делают сам ЕС незащищенным.

Экс-президент также призывает совместно с партнерами добиваться возвращения нелегальных мигрантов в страны происхождения, проводить политику сдерживания мигрантов, разрушать преступные сети доставки людей.

В Литву в этом году нелегально попало 4026 иностранцев.

Литва объявила экстремальную ситуацию из-за возросшего уровня нелегальной миграции. Официальные лица страны считают, что это организованная акция минского режима против Литвы.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!