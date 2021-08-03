Науседа: охрана внешней границы – дело всего ЕС, реакция должна быть быстрой

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что охрана внешней границы ЕС является делом всего Европейского Союза (ЕС), поэтому действовать следует быстро.

Он заявил это во время телефонного разговора с председателем Совета глав Европы (СГЕ) Шарлем Мишелем.

"Охрана внешней границы Европейского Союза - дело всего ЕС. Солидарная реакция Европы должна быть быстрой", - цитируют слова Г. Науседы в распространенном в понедельник пресс-релизе.

Президент Литвы и глава СГЕ договорились, что действия режима должны оцениваться как гибридная атака, направленная не только против Литвы, но и против всего ЕС, поэтому необходимо задействовать все дипломатические силы и направить усилия всех стран Содружества на усиление охраны границы.

Г. Науседа подчеркнул, что режим А. Лукашенко продолжает использовать миграцию как инструмент политического давления, пугает прибытием экстремистов и целенаправленно отправляет нелегальных мигрантов к белорусско-литовской границе.

Г. Науседа поблагодарил за уже оказанную как дипломатическую, так и физическую помощь, однако также рассказал о потребности Литвы в срочной помощи от ЕС – в дополнительных человеческих и финансовых ресурсах, в посредничестве ЕС при высылке мигрантов, ресурсах и оборудовании для барьера на границе.

Границу Литвы с территории Беларуси в этом году уже пересекли больше 4 тыс. нелегальных мигрантов. Это количество в 40 раз выше, чем число мигрантов за весь 2020 год. Литва объявила экстремальную ситуацию из-за возросшего уровня нелегальной миграции. Официальные лица страны считают, что это организованная акция минского режима против Литвы.

В понедельник министр внутренних дел Агне Билотайте подписала приказ, которым разрешила пограничниками разворачивать нелегальных мигрантов и направлять их на пограничные пункты или в дипломатические представительства.

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