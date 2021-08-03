Обращение к стражам этики: победы третьей жены Шимашюса в конкурсах - последняя капля

Оппозиционные социал-демократы несколько месяцев назад обратились в Главную комиссию по служебной этике (ГКСЭ) с просьбой расследовать не было ли конфликта интересов, нарушения закона.

Внимание соцдемов привлек тот факт, что компания третьей супруги мэра Вильнюса Ремигиюса Шимашюса архитектора Гилмы-Теодоры Гилите победила в ряде конкурсов, объявленных муниципалитетом. Соцдемы намерены расширить расследование возможного непотизма и коррупции в Вильнюсском муниципалитете, поскольку, по их словам "рыба гниет с головы".

Из-за родственных связей и друзей в разных сделках муниципалитета соцдемы несколько месяцев назад уже обратились в ГКСЭ. "Сейчас всплыл вопрос "любовного" фактора", – сказал глава Вильнюсского отделения соцдемов Повилас Пинялис. У соцдемов озабоченность вызвали заявления некоторых компаний, работающих в сфере недвижимости.

"Не меньше побед в конкурсах компании будущей супруги озабоченность вызывают и сообщения архитекторов о том, что компании, которые сотрудничают с конторой Гилите, легче других согласовывают новые проекты в муниципалитете. Если все это подтвердится, можно говорить о коррупционной схеме, в которой за благоприятные выводы рассчитываются через посредника", – сказал Пинялис.

"После проведенных журналистами расследований выясняется, почему мэр так снисходительно отнесся к тому, что конкурсы в муниципалитете выигрывают компании родственников служащих мэрии. Новые факты об успехе компании нынешней супруги мэра, ее "золотых" идеях, за которые муниципалитет заплатил сотни тысяч: это последняя капля", – сказал Пинялис.

Внимание соцдема Расы Будбергите привлекли 768.350,00 евро, выплаченные компании Гилите за "проектное предложение архитектурной идеи здания научного назначения (гимназии)".

"Непонятно, за что выплатили эти деньги. Если как сообщается, за "проектное предложение архитектурной идеи", то это кошмар. Какой-то космос. Даже за реальные работы по проектированию гимназии таких денег много, а тут "за предложение идеи", – удивлялась депутат

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