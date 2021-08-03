Созывают внеочередную сессию парламента Литвы: призывают принять адекватные решения

В Литве усугубляется миграционный кризис, поэтому на следующей неделе планируется созвать внеочередную парламентскую сессию. Уже сейчас слышатся призывы ввести чрезвычайное положение.

Консерватор Аудронюс Ажубалис порадовался новому порядку.

"Наконец-то принято серьезное решение в борьбе с последствиями гибридной войны. Реально восстановят статус границы Литвы, людей, которые намеренно незаконно пересекают границу, будут расценивать как преступников.

Конечно, это можно было сделать раньше, три недели назад, во время внеочередной сессии, когда я выступил с такой идеей (...) но тогда большинство не поддержало ее", – писал он в фейсбуке.

Депутат отметил, что с принятием этого решения опаздывают на месяц. "Я надеюсь, что 10 августа на внеочередной сессии будут приняты реальные решения, т.е. объявят чрезвычайное положение", – заметил он.

Председатель парламентского Комитета по нацбезопасности и обороне Лауринас Кащюнас сказал, что он также выступал с идеей объявления режима ЧП на границе.

"В таком случае ты можешь ясно установить границы - что можно, а чего нельзя делать, кроме того, расширить полномочия армии. Но поскольку со вчерашнего дня мы уже включили механизм, сейчас я предлагаю подождать, посмотреть, как это работает. Может, к 10 августу картина будет ясна", – заметил он.

Напомним, что сейчас литовские пограничники разворачивают мигрантов назад в Беларусь.

Кащюнас сказал, что можно обсудить расширение полномочий армии в условиях чрезвычайной ситуации.

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас сказал, что парламент будет решать вопрос полномочий работающих на границе военных.

"В ближайшее время будут изменены законы так, что наши военные смогут быть глубже вовлечены в процесс охраны границы, будут не пропускать мигрантов", – сказал министр. Сейчас на границе работают сотни военных.

О режиме ЧП он заметил, что если он будет введен, то ему должны подчиняться и граждане Литвы, поэтому нужно искать иные инструменты, может быть, менять законы.

Оппозиционные фракции пока не определились в вопросе введения режима ЧП и не знают, поддержат ли это предложение.

Напомним, что вице-министр внутренних дел Арнольдас Абрамавичюс говорил о двух сценариях ЧП: действие режима в приграничных районах - 5 км от границы или в отдельных муниципалитетах, где фиксируется нарушение границы.

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